Harry Potter evreninde geçen Fantastic Beasts 3'ten heyecan dolu fragman geldi

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Harry Potter ile aynı evrende geçen ve daha eski bir dönemi, Albus Dumbledore ve Grindelwald'un gençliğindeki savaşı konu alan Fantastic Beasts serisinin üçüncü filminden yeni fragman geldi.

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Fragmana baktığımızda daha önceki fragmana göre kesinlikle daha etkileyici durduğunu söyleyebiliriz. Aksiyon biraz daha yüksek ve daha fazla büyü dünyasına ait şey görüyoruz. Ayrıca Johnny Depp'ten rolü devralan Mads Mikkelsen'i de daha net bir şekilde görebiliyoruz.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, 15 Nisan 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini David Yates, senaristliğini ise J.K. Rowling ve Steve Kloves üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Mads Mikkelsen, Jude Law, Katherine Waterston, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams gibi isimler buluuyor.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Fragman

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Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore'dan yeni fragman geld