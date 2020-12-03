Fortnite sezon 5 Türkçe seslendirme ve Mandalorian görünümü ile geldi

Tam Boyutta Gör

Fortnite tarihindeki en uzun ve ilginç mücadele olarak gösterilen Galactus mücadelesi ile sona eren dördüncü sezonun ardından beşinci sezon başladı. Daha önce sızdırıldığı gibi bu sezonda The Mandalorian ve Baby Yoda bizi bekliyor.

Fortnite Sezon 5 neler sunacak?

Fortnite Sezon 5 ile birlikte en önemli gelişme The Mandalorian etkinliği oldu. Sezon bileti almış olanlardan özel görevleri yapanlar ve 100 seviyeyi geçenler The Mandalorian görünümüne sahip oluyor. Yine belirli görevler sonrasında Baby Yoda’nın kilidi de açılacak.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone"

İlginizi Çekebilir

Epic Games gelecek yıl fiziksel bir turnuva düzenlemeyecek

Yeni sezonda dikkat çekici diğer bir unsur ise Türkçe seslendirilmiş açılış sahnesi. Ajan Jonesy yeni Sıfır Noktası etkinliğini Türkçe seslendirme ile aktarıyor. Yeni karakterler de bu sahnede karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan yeni sezonda The Mandalorian’ın hem yakın dövüş hem de uzak dövüşte kullanılan Amban Sniper Rifle silahı ve The Mandalorian Jetpack görünümü de yer alıyor. Diğer taraftan 170 üzeri hasar verebilen ve gruplara dağılabilen Dragon's Breath pompalı tüfeği de oyuna eklenmiş.

Geçen yıl oyuncuların aniden ölerek elendiği hatalı Tilted Towers bölgesi oyuna Salty Towers adıyla geri dönmüş. Ayrıca yeni Fortnite altın külçeleri sayesinde koruma bile tutabiliyorsunuz. Fortnite beşinci sezon yine tüm heyecanıyla oyuncuları bekliyor.

https://www.epicgames.com/fortnite/tr/chapter-2-season-5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.