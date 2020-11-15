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    The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Aralık'ta Android'e geliyor

    Başarılı bağımsız oyunlardan biri olan The Binding of Isaac'in geçmişini anlatan The Legend of Bum-bo, PC ve Switch çıkışının ardından 1 yıl sonra Android'e geliyor.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    The Binding of Isaac'in öncesini anlatan
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    Super Meat Boy ve The Binding of Isaac'in yapımcıları tarafından geliştirilen, The Binding of Isaac'in öncesini anlatan The Legend of Bum-bo, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu ve ayrıca bir de fragman paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "BloodStained: Ritual of the Night'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı"

    Geçtiğimiz yıl Nintendo Switch ve PC için yayınlanan The Legend of Bum-bo, Android ve iOS cihazlar için duyuruldu ancak sadece Android için bir çıkış tarihi paylaşıldı. The Legend of Bum-bo, 1 Aralık'ta Android cihazlar için yayınlanacak ve 3 Aralık'ta da Google Play Pass'e eklenecek. Oyunun iOS cihazlar için geleceği de söylendi ancak ne yazık ki bir çıkış tarihi yok.

    Her ne kadar The Binding of Isaac çok başarılı bulunan bir oyun olsa da The Legend of Bum-bo başlangıçta hatalardan dolayı eleştirilmişti ve bu yüzden incelemeler olumsuz yönde. Ancak yine de denenebilecek bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun tanıtım yazısını ve mobil için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    "Bu oyun Bumbo'nun oyunu. Çirkin şeyin Bumbo'dan çaldığı madeni parayı geri alma zamanı. Bana yardım eder misin?" -Bum-bo the Brave.

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    Bum-bo’nun tek madeni parası gizemli bir varlık tarafından çalındığında ve lağımın içine çekildiğinde, Bum-bo kendini yozlaşmış düşmanların çocuklarıyla, korkularıyla ve nihayet sevgili parasını çalan canavarla karşı karşıya bulur.

    Özellikler

    • Modifiye edilebilen ve yükseltilebilen 100'den fazla benzersiz eşya.

    • Pasif yetenekler veren 80'den fazla benzersiz biblo.

    • Kendine has yetenekleri olan 4 farklı oynanabilir karakter.

    • 10 adet çirkin ama tatlı bölüm sonu canavarı.

    • 30 Düşman.

    • İnanılmaz müzikler.

    • Sizi kötü hissettirecek animasyonlu ara sahneler.  



    https://www.pocketgamer.com/articles/084745/the-legend-of-bum-bo-coming-to-android-in-december/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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