BloodStained: Ritual of the Night'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını NetEase Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ArtPlay'in yaptığı metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night'tan oynanış videosu paylaşıldı.

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Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

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Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi paylaşılan Bloodstained: Ritual of the Night, 4 Aralık'ta iOS ve Android cihalar için yayınlanacak. Oynanış videosuna bakıldığında söz verdikleri gibi PC sürümünü başarılı bir şekilde mobil versiyona uyarladıklarını söyleyebiliriz.

Oyunun bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz. App Store sayfası ve Google Play sayfası da açılmış durumda, hatta isterseniz şu anda ön sipariş verebilirsiniz. Oyun iOS cihazlarda 2.3GB'lık bir boyuta sahip. Android cihazlar için de cihaza göre değişeceği söylenmiş.

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