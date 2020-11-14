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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BloodStained: Ritual of the Night'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı

    Geçtiğimiz yılın başarılı metroidvania RPG türündeki oyunlarından BloodStained: Ritual of the Night birkaç hafta önce duyurulmuştu. Şimdi de bir oynanış videosu paylaşıldı.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BloodStained: Ritual of the Night'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını NetEase Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ArtPlay'in yaptığı metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night'tan oynanış videosu paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night 4 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

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    Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi paylaşılan Bloodstained: Ritual of the Night, 4 Aralık'ta iOS ve Android cihalar için yayınlanacak. Oynanış videosuna bakıldığında söz verdikleri gibi PC sürümünü başarılı bir şekilde mobil versiyona uyarladıklarını söyleyebiliriz.

    Oyunun bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz. App Store sayfası ve Google Play sayfası da açılmış durumda, hatta isterseniz şu anda ön sipariş verebilirsiniz. Oyun iOS cihazlarda 2.3GB'lık bir boyuta sahip. Android cihazlar için de cihaza göre değişeceği söylenmiş.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gotik temadan uzaklaşması hoşuma gitmedi ama yine de bakarım. Ayrıca Castlevania: Grimoire of Souls neden ülkemizde yok android için .
    1 Yanıt Yanıtla
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