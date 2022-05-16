Amazon Prime Video'nun popüler dizisi The Boys'un 3. sezonundan yeni fragman geldi

İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezonundan yeni fragman paylaşıldı.

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Fragmanda daha önce paylaşılanın aksine çok daha fazla sahne görebiliyoruz. Üçüncü sezonda işlerin daha karmaşıklaştığı belli ve yine vahşet seviyesi yüksek duruyor. Ayrıca Soldier Boy karakterini de net bir şekilde görebiliyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Fragmanın +18 olduğunu belirtelim.

Dizinin üçüncü sezonu 3 Haziran 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Şu anda The Boys'un üçüncü sezonu dışında spin-off bir dizi üzerinde de çalışılıyor ancak ne yazık ki yayın tarihi belli değil. İlk iki sezonu şu anda Prime Video'da bulabilirsiniz. Prime Video ilk ay için ücretsiz, ardından aylı ksadece 7.90 TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

The Boys 3. Sezon Fragman

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