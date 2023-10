The Boys’un yan dizisi Gen V, ikinci sezon onayını aldı

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun geniş çevreler tarafından sevilen ve süper kahraman algısını altüst eden dizisi The Boys’un aynı evrendeki yan dizisi Gen V, Amazon’dan ikinci sezon için onayı kaptı. Amazon’un resmi ikinci sezon onayı, 3 Kasım'da yayınlanacak olan 1. Sezon finalinden önce geldi. Dizi sekiz bölümlük ilk sezonunu Eylül ayında yayınlamaya başlamıştı.

Gen V, ikinci sezonu resmen geliyor

Amazon MGM Studios televizyon müdürü Vernon Sanders, "The Boys evrenini Gen V kadar cesur bir diziyle genişletmek bizim ve Sony'deki harika ortaklarımız için inanılmaz bir yolculuk oldu" dedi. Öte yandan Amazon'un The Boys uyarlamasına yaptığı yatırım kadar, dizinin yan dizisi Gen V'nin geçen ayki çıkışının ardından ikinci sezon için geri döneceği her zaman kesin gibi görünüyordu ve sonuçta bu durum resmiyete dökülmüş oldu.

Vernon Sanders ayrıca Gen V'nin yapımcılığını "inanılmaz bir yolculuk" olarak tanımladı ve dizinin başarısının kaynağı olarak showrunnerlar Michele Fazekas ve Tara Butters'ın sınırları zorlama arzusuna işaret etti. Sanders, "Onların sınır tanımayan yaklaşımları tam da izleyicilerin sevdiği şey oldu ve bu yaklaşım Gen V'nin 130'dan fazla ülkede Prime Video'nun 1 numaralı dizisi haline gelmesine yardımcı oldu" dedi. Gen V'nin ikinci sezonu için henüz bir yayın tarihi belirlenmemiş olsa da, ilk sezonun finalinin 3 Kasım'da yayınlanması planlanıyor.

