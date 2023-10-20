The Boys’un yan dizisi Gen V, ikinci sezon onayını aldı

Gen V, ikinci sezonu resmen geliyor
Amazon MGM Studios televizyon müdürü Vernon Sanders, "The Boys evrenini Gen V kadar cesur bir diziyle genişletmek bizim ve Sony'deki harika ortaklarımız için inanılmaz bir yolculuk oldu" dedi. Öte yandan Amazon'un The Boys uyarlamasına yaptığı yatırım kadar, dizinin yan dizisi Gen V'nin geçen ayki çıkışının ardından ikinci sezon için geri döneceği her zaman kesin gibi görünüyordu ve sonuçta bu durum resmiyete dökülmüş oldu.
Vernon Sanders ayrıca Gen V'nin yapımcılığını "inanılmaz bir yolculuk" olarak tanımladı ve dizinin başarısının kaynağı olarak showrunnerlar Michele Fazekas ve Tara Butters'ın sınırları zorlama arzusuna işaret etti. Sanders, "Onların sınır tanımayan yaklaşımları tam da izleyicilerin sevdiği şey oldu ve bu yaklaşım Gen V'nin 130'dan fazla ülkede Prime Video'nun 1 numaralı dizisi haline gelmesine yardımcı oldu" dedi. Gen V'nin ikinci sezonu için henüz bir yayın tarihi belirlenmemiş olsa da, ilk sezonun finalinin 3 Kasım'da yayınlanması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.