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    The Boys’un yan dizisi Gen V, ikinci sezon onayını aldı

    Amazon Prime Video'nun sevilen süper kahraman temalı dizisi The Boys’un aynı evrende geçen yan dizisi Gen V, Amazon’dan ikinci sezon için onayı aldı. Dizinin ilk sezonu yakında sezon finali yapacak.
    The Boys’un yan dizisi Gen V, ikinci sezon onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'nun geniş çevreler tarafından sevilen ve süper kahraman algısını altüst eden dizisi The Boys’un aynı evrendeki yan dizisi Gen V, Amazon’dan ikinci sezon için onayı kaptı. Amazon’un resmi ikinci sezon onayı, 3 Kasım'da yayınlanacak olan 1. Sezon finalinden önce geldi. Dizi sekiz bölümlük ilk sezonunu Eylül ayında yayınlamaya başlamıştı.

    Gen V, ikinci sezonu resmen geliyor

    Amazon MGM Studios televizyon müdürü Vernon Sanders, "The Boys evrenini Gen V kadar cesur bir diziyle genişletmek bizim ve Sony'deki harika ortaklarımız için inanılmaz bir yolculuk oldu" dedi. Öte yandan Amazon'un The Boys uyarlamasına yaptığı yatırım kadar, dizinin yan dizisi Gen V'nin geçen ayki çıkışının ardından ikinci sezon için geri döneceği her zaman kesin gibi görünüyordu ve sonuçta bu durum resmiyete dökülmüş oldu.

    Vernon Sanders ayrıca Gen V'nin yapımcılığını "inanılmaz bir yolculuk" olarak tanımladı ve dizinin başarısının kaynağı olarak showrunnerlar Michele Fazekas ve Tara Butters'ın sınırları zorlama arzusuna işaret etti. Sanders, "Onların sınır tanımayan yaklaşımları tam da izleyicilerin sevdiği şey oldu ve bu yaklaşım Gen V'nin 130'dan fazla ülkede Prime Video'nun 1 numaralı dizisi haline gelmesine yardımcı oldu" dedi. Gen V'nin ikinci sezonu için henüz bir yayın tarihi belirlenmemiş olsa da, ilk sezonun finalinin 3 Kasım'da yayınlanması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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