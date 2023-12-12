The Day Before kepenk kapattı! Steam para iadesi nasıl alınır?

The Day Before için yolun sonu
Fntastic, 200.000'den fazla kopya satmış olmasına rağmen, 40 dolarlık bu oyunun "finansal olarak başarısız olması" nedeniyle iflas ettiklerini duyurdu. "Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak ne yazık ki yeteneklerimizi yanlış hesapladık" diye ekleyen Fntastic, aşırı vaatlerde bulunan tüm fragmanlarını YouTube kanalından kaldırdı. The Day Before için daha fazla güncelleme geliştirilmeyecek. Fntastic yaptığı açıklamada “sunucular çalışmaya devam edecek” dedi fakat bunun ne kadar süreceği de belirsiz.
Steam para iadesi yapıyor
Steam, oyunun yalnızca iki saatten az bir süre oynanmış olması koşuluyla, iade talepleri için iki haftalık bir süre sunuyor. Herhangi bir nedenle The Day Before'u iki saatten fazla oynamış olsanız bile, oyunun yayıncısı Mytona'nın duyurusunda da belirtildiği gibi, Steam'in geri ödemenizi kabul etmesi muhtemel. Bazı kullanıcılar iki saatten fazla oynamış olmalarına rağmen geri ödeme alabildiklerini belirtiyor.
The Day Befor’u iade etmek ve paranızı geri almak için Steam’in Yardım bölümüne gitmeniz ve satın alma geçmişinizden oyunu iade etmeniz yeterli. Eğer bunun nasıl yapılacağını tam olarak bilmiyorsanız ilgili rehberimizi hemen yukarıya sizin için bırakıyorum.Kaynakça https://twitter.com/mytona_official/status/1734359076690362582 https://twitter.com/FntasticHQ/status/1734265789237338453 https://wccftech.com/the-day-before-fntastic-closing-servrs-staying-up-for-now/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.