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    The Day Before kepenk kapattı! Steam para iadesi nasıl alınır?

    Merak ve şüphe ile beklenen oyun The Day Before için hayat kısa sürdü. Yapımcı Fntastic, oyunun çıkışından birkaç gün sonra şüpheli bir şekilde battıklarını açıkladı.
    The Day Before kepenk kapattı! Steam para iadesi nasıl alınır? Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2021'de ortaya çıkan The Day Before'un The Division benzeri iddialı bir açık dünya looter-shooter zombi MMO'su olacağı vaat edilmişti. The Day Before, çok sayıda gecikmenin ardından 7 Aralık'ta Steam'de piyasaya sürülmüş, ancak hataları, özgünlük eksikliği ve görünüşte kasıtlı olarak yavaş oyun içi ilerleme bir yana, reklamı yapıldığı gibi MMO (devasa çok oyunculu çevrimiçi) deneyimi sunamadığı için yaygın olarak eleştirilmişti. Şimdi, sadece dört gün sonra, geliştirici Fntastic kepenkleri kapattıklarını duyurdu.

    The Day Before için yolun sonu

    Fntastic, 200.000'den fazla kopya satmış olmasına rağmen, 40 dolarlık bu oyunun "finansal olarak başarısız olması" nedeniyle iflas ettiklerini duyurdu. "Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak ne yazık ki yeteneklerimizi yanlış hesapladık" diye ekleyen Fntastic, aşırı vaatlerde bulunan tüm fragmanlarını YouTube kanalından kaldırdı. The Day Before için daha fazla güncelleme geliştirilmeyecek. Fntastic yaptığı açıklamada “sunucular çalışmaya devam edecek” dedi fakat bunun ne kadar süreceği de belirsiz.

    Steam para iadesi yapıyor

    Steam, oyunun yalnızca iki saatten az bir süre oynanmış olması koşuluyla, iade talepleri için iki haftalık bir süre sunuyor. Herhangi bir nedenle The Day Before'u iki saatten fazla oynamış olsanız bile, oyunun yayıncısı Mytona'nın duyurusunda da belirtildiği gibi, Steam'in geri ödemenizi kabul etmesi muhtemel. Bazı kullanıcılar iki saatten fazla oynamış olmalarına rağmen geri ödeme alabildiklerini belirtiyor.

    The Day Befor’u iade etmek ve paranızı geri almak için Steam’in Yardım bölümüne gitmeniz ve satın alma geçmişinizden oyunu iade etmeniz yeterli. Eğer bunun nasıl yapılacağını tam olarak bilmiyorsanız ilgili rehberimizi hemen yukarıya sizin için bırakıyorum.

    Kaynakça https://twitter.com/mytona_official/status/1734359076690362582 https://twitter.com/FntasticHQ/status/1734265789237338453 https://wccftech.com/the-day-before-fntastic-closing-servrs-staying-up-for-now/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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