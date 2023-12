Tam Boyutta Gör İlk olarak 2021'de ortaya çıkan The Day Before'un The Division benzeri iddialı bir açık dünya looter-shooter zombi MMO'su olacağı vaat edilmişti. The Day Before, çok sayıda gecikmenin ardından 7 Aralık'ta Steam'de piyasaya sürülmüş, ancak hataları, özgünlük eksikliği ve görünüşte kasıtlı olarak yavaş oyun içi ilerleme bir yana, reklamı yapıldığı gibi MMO (devasa çok oyunculu çevrimiçi) deneyimi sunamadığı için yaygın olarak eleştirilmişti. Şimdi, sadece dört gün sonra, geliştirici Fntastic kepenkleri kapattıklarını duyurdu.

The Day Before için yolun sonu

Fntastic, 200.000'den fazla kopya satmış olmasına rağmen, 40 dolarlık bu oyunun "finansal olarak başarısız olması" nedeniyle iflas ettiklerini duyurdu. "Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak ne yazık ki yeteneklerimizi yanlış hesapladık" diye ekleyen Fntastic, aşırı vaatlerde bulunan tüm fragmanlarını YouTube kanalından kaldırdı. The Day Before için daha fazla güncelleme geliştirilmeyecek. Fntastic yaptığı açıklamada “sunucular çalışmaya devam edecek” dedi fakat bunun ne kadar süreceği de belirsiz.

Steam para iadesi yapıyor

Steam, oyunun yalnızca iki saatten az bir süre oynanmış olması koşuluyla, iade talepleri için iki haftalık bir süre sunuyor. Herhangi bir nedenle The Day Before'u iki saatten fazla oynamış olsanız bile, oyunun yayıncısı Mytona'nın duyurusunda da belirtildiği gibi, Steam'in geri ödemenizi kabul etmesi muhtemel. Bazı kullanıcılar iki saatten fazla oynamış olmalarına rağmen geri ödeme alabildiklerini belirtiyor.

The Day Befor’u iade etmek ve paranızı geri almak için Steam’in Yardım bölümüne gitmeniz ve satın alma geçmişinizden oyunu iade etmeniz yeterli. Eğer bunun nasıl yapılacağını tam olarak bilmiyorsanız ilgili rehberimizi hemen yukarıya sizin için bırakıyorum.

The Day Before kepenk kapattı! Steam para iadesi nasıl alınır?