The Day Before’un sistem gereksinimleri açıklandı: AMD listede yok

Tam Boyutta Gör 2021 yılında dikkat çekici bir fragman ve oynanış videosu ile duyurulan The Day Before, birçok erteleme yaşasa da yapım gelecek ay Steam’in Erken Erişim programında yayınlanacak. Yapımın geliştiricisi Fntastic, çıkışa haftalar kala oyunun sistem gereksinimlerini paylaştı. The Day Before, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir projeye göre oldukça uygun CPU ve GPU istekleri sunsa da liste, herhangi bir AMD işlemcisine veya grafik kartına yer vermiyor.

The Day Before PC Sistem Gereksinimleri

Minimum – Düşük Grafik Seçenekleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD eşdeğeri

Bellek: 16GB RAM

Grafik: GeForce GTX 1060 veya AMD eşdeğeri

DirectX: DirectX 12

Bağlantı: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 55GB depolama alanı

Ek Notlar: SSD önerilir, HDD destekli

Önerilen – Yüksek Grafik Seçenekleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Core i7-8700 (3.2GHz) veya AMD eşdeğeri

Bellek: 16GB RAM

Grafik: GeForce GTX 1080 Ti veya AMD eşdeğeri

DirectX: DirectX 12

Bağlantı: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 55GB depolama alanı

Ek Notlar: SSD gerekli

Tanıtımında The Last of Us ve The Division’a benzetilen The Day Before MMO ve hayatta kalma mekaniklerini bir arada sunacak. Ancak yapım, bir süredir oyuncular tarafından şüphe ile takip ediliyor. Birçok iddiaya göre oyun, fragmanlarında olduğu gibi gözükmeyecek ve oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak. Ayrıca sistem gereksinimlerinin AMD ürünlerine yer vermemesi ve çözünürlük değerlerinden bahsetmemesi de şüphe uyandırıcı. The Day Before, 7 Aralık’ta Steam’de erken erişime açılacak. Umarız oyun, fragmanlarda olduğu kadar dikkat çekici bir yapım olmayı başarır.

