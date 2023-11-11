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    Anlık Bildirim

    The Day Before’un sistem gereksinimleri açıklandı: AMD listede yok

    Geçtiğimiz yıllarda dikkat çekici bir fragman ile duyurulan The Day Before’un çıkışın sayılı günler kala stüdyo, yapımın sistem gereksinimlerini paylaştı. Listede AMD ürünlerine yer verilmiyor.
    The Day Before için sistem gereksinimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    2021 yılında dikkat çekici bir fragman ve oynanış videosu ile duyurulan The Day Before, birçok erteleme yaşasa da yapım gelecek ay Steam’in Erken Erişim programında yayınlanacak. Yapımın geliştiricisi Fntastic, çıkışa haftalar kala oyunun sistem gereksinimlerini paylaştı. The Day Before, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir projeye göre oldukça uygun CPU ve GPU istekleri sunsa da liste, herhangi bir AMD işlemcisine veya grafik kartına yer vermiyor.

    The Day Before PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum – Düşük Grafik Seçenekleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD eşdeğeri
    • Bellek: 16GB RAM
    • Grafik: GeForce GTX 1060 veya AMD eşdeğeri
    • DirectX: DirectX 12
    • Bağlantı: Genişbant internet bağlantısı
    • Depolama: 55GB depolama alanı
    • Ek Notlar: SSD önerilir, HDD destekli

    Önerilen – Yüksek Grafik Seçenekleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Core i7-8700 (3.2GHz) veya AMD eşdeğeri
    • Bellek: 16GB RAM
    • Grafik: GeForce GTX 1080 Ti veya AMD eşdeğeri
    • DirectX: DirectX 12
    • Bağlantı: Genişbant internet bağlantısı
    • Depolama: 55GB depolama alanı
    • Ek Notlar: SSD gerekli

    Tanıtımında The Last of Us ve The Division’a benzetilen The Day Before MMO ve hayatta kalma mekaniklerini bir arada sunacak. Ancak yapım, bir süredir oyuncular tarafından şüphe ile takip ediliyor. Birçok iddiaya göre oyun, fragmanlarında olduğu gibi gözükmeyecek ve oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak. Ayrıca sistem gereksinimlerinin AMD ürünlerine yer vermemesi ve çözünürlük değerlerinden bahsetmemesi de şüphe uyandırıcı. The Day Before, 7 Aralık’ta Steam’de erken erişime açılacak. Umarız oyun, fragmanlarda olduğu kadar dikkat çekici bir yapım olmayı başarır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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