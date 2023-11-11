The Day Before’un sistem gereksinimleri açıklandı: AMD listede yok

- The Day Before PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum – Düşük Grafik Seçenekleri
- Önerilen – Yüksek Grafik Seçenekleri
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The Day Before PC Sistem Gereksinimleri
Minimum – Düşük Grafik Seçenekleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD eşdeğeri
- Bellek: 16GB RAM
- Grafik: GeForce GTX 1060 veya AMD eşdeğeri
- DirectX: DirectX 12
- Bağlantı: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 55GB depolama alanı
- Ek Notlar: SSD önerilir, HDD destekli
Önerilen – Yüksek Grafik Seçenekleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Core i7-8700 (3.2GHz) veya AMD eşdeğeri
- Bellek: 16GB RAM
- Grafik: GeForce GTX 1080 Ti veya AMD eşdeğeri
- DirectX: DirectX 12
- Bağlantı: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 55GB depolama alanı
- Ek Notlar: SSD gerekli
Tanıtımında The Last of Us ve The Division’a benzetilen The Day Before MMO ve hayatta kalma mekaniklerini bir arada sunacak. Ancak yapım, bir süredir oyuncular tarafından şüphe ile takip ediliyor. Birçok iddiaya göre oyun, fragmanlarında olduğu gibi gözükmeyecek ve oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak. Ayrıca sistem gereksinimlerinin AMD ürünlerine yer vermemesi ve çözünürlük değerlerinden bahsetmemesi de şüphe uyandırıcı. The Day Before, 7 Aralık’ta Steam’de erken erişime açılacak. Umarız oyun, fragmanlarda olduğu kadar dikkat çekici bir yapım olmayı başarır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.