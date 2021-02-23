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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Elder Scrolls 6'ya ait olduğu iddia edilen bir oynanış videosu paylaşıldı

    Duyurulduğu günden bu yana büyük merakla beklenen The Elder Scrolls VI ile ilgili bir söylenti ortaya çıktı. Sızdırılan videonun oyunun test görüntüleri olduğu söyleniyor.
    23 Şubat 2021, 14:00 (1 sa.)
    815
    79
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    The Elder Scrolls 6'ya ait olduğu iddia edilen bir oynanış videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan The Elder Scrolls'un yeni oyunu duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyor ancak oyun ile ilgili hiçbir detay paylaşılmış değil.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor

    Ayrıca Bkz. "Vallheim’dan rekor üstüne rekor: Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 5. oyunu oldu"

    Geçtiğimiz günlerde Reddit'te bir video paylaşıldı ve bu videonun The Elder Scrolls 6'nın oynanış görüntüsü olduğu iddia edildi. İddiaya göre görüntüler Bethesda'nın bazı testlerinden alınmış. Dediğimiz gibi yalnızca bir söylenti ve doğruluğuna dair hiçbir kanıt yok ancak yine de görüntülerin insanı heyecanlandırdığını söylemek gerek.

    Görüntülere baktığımızda videonun The Elder Scrolls'un tarzını andırdığını söyleyebiliriz. Özellikle paylaşılan teaser videoda olduğu gibi yeşilliğin dolu olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer detay ise videonun sol tarafında "ES-VIRF alfa testi" yazması. Bu da insanların aklına "Elder Scrolls VI Redfall" ismini getiriyor. Bahsi geçen Reddit videosunu buradan izleyebilirsiniz.

    The Elder Scrolls VI'nın çıkış tarihine dair hala bir ipucu yok ancak yakın zamanda çıkmayacağı tahmin ediliyor. Oyun çıktığında Xbox Game Pass'e ilk günden dahil olacak.



    https://www.gamesradar.com/elder-scrolls-6-gameplay-supposedly-leaks-but-were-not-convinced/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 1 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 21 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 22 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 22 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    P PyroSemi 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bug var mı
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    BABA AKÜ YOKKK
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    S sanapazar10 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel duruyor
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reddit'e baktım direkt ilk yorumlar. Engine Unity gibi görünüyor, muhtemelen Rust'tan alınmış gibi yorumlar gördüm. Bana da sahte olma olasılığı daha yüksek geldi. Kaldı ki videoda hiç bir şey yok, altı üstü çimen toprak taş görünüyor, herhangi bir oyun motoru ile yapılmış basit bir harita bile olabilir.
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    Çılgın pilot 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun çok güzel ama bende bir şey eksik...
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Izleyince oynanış olarak aynı hissiyatı verdi bana ama rica ediyorum ana hikayeyi az uzun tutun be kardeşim...
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