The Elder Scrolls 6'ya ait olduğu iddia edilen bir oynanış videosu paylaşıldı

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Geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan The Elder Scrolls'un yeni oyunu duyurulduğu günden bu yana merakla bekleniyor ancak oyun ile ilgili hiçbir detay paylaşılmış değil.

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Geçtiğimiz günlerde Reddit'te bir video paylaşıldı ve bu videonun The Elder Scrolls 6'nın oynanış görüntüsü olduğu iddia edildi. İddiaya göre görüntüler Bethesda'nın bazı testlerinden alınmış. Dediğimiz gibi yalnızca bir söylenti ve doğruluğuna dair hiçbir kanıt yok ancak yine de görüntülerin insanı heyecanlandırdığını söylemek gerek.

Görüntülere baktığımızda videonun The Elder Scrolls'un tarzını andırdığını söyleyebiliriz. Özellikle paylaşılan teaser videoda olduğu gibi yeşilliğin dolu olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer detay ise videonun sol tarafında "ES-VIRF alfa testi" yazması. Bu da insanların aklına "Elder Scrolls VI Redfall" ismini getiriyor. Bahsi geçen Reddit videosunu buradan izleyebilirsiniz.

The Elder Scrolls VI'nın çıkış tarihine dair hala bir ipucu yok ancak yakın zamanda çıkmayacağı tahmin ediliyor. Oyun çıktığında Xbox Game Pass'e ilk günden dahil olacak.

https://www.gamesradar.com/elder-scrolls-6-gameplay-supposedly-leaks-but-were-not-convinced/

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