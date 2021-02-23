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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vallheim’dan rekor üstüne rekor: Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 5. oyunu oldu

    Son iki haftadır oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri haline gelen Vallheim, Steam’de eş zamanlı oyuncu sayısında kendi rekorunu bir kez daha kırdı.
    23 Şubat 2021, 07:00 (21 dk.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Vallheim’dan rekor üstüne rekor: Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 5. oyunu oldu
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    Yayıncılığını Coffee Stain Publishing’in yaptığı, geliştiriciliğini se Iron Gate AB’nin yaptığı geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan hayatta kalma oyunu Vallheim, başarılarına devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Blizzard etkinliğindeki tüm duyurular: Diablo IV, WoW, Hearthstone ve daha fazlası"

    Yalnızca iki gün önce Steam’de eş zamanlı oyuncu sayısında 400.000 oyuncuya yaklaşan Vallheim, dün akşam saatlerinde yeni bir rekor kırdı. Son 24 saat içerisindeki oyuncu sayılarına bakıldığında DOTA 2’yi de geçen Vallheim, o gün içerisinde en çok oynanan ikinci oyun oldu. Birinci ise CS: GO’ydu.

    Sonrasında DOTA 2, ikinciliği kendisinden tekrardan aldı ancak Vallheim ulaştığı 502.387 oyuncu ile Steam tarihinde en çok eş zamanlı oyuncuya sahip beşinci oyun oldu. Geçtiğimiz günlerde de Vallheim’ın, yalnızca 3 haftada 3 milyondan fazla sattığı açıklanmıştı. Steam tarihinin en çok eş zamanlı oyuncuya sahip beş oyununu aşağıda bulabilirsiniz.

    • PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS – 3.257.248
    • Counter-Strike: Global Offensive – 1.308.963
    • Dota 2 – 1.295.114
    • Cyberpunk 2077 – 1.054.388
    • Vallheim - 502.387


    https://www.pcgamer.com/valheim-second-only-to-csgo-as-it-breaks-500k-peak-players-mark/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sultanneb 13 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 14 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 14 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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