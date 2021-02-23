Vallheim’dan rekor üstüne rekor: Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 5. oyunu oldu

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Yayıncılığını Coffee Stain Publishing’in yaptığı, geliştiriciliğini se Iron Gate AB’nin yaptığı geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan hayatta kalma oyunu Vallheim, başarılarına devam ediyor.

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Yalnızca iki gün önce Steam’de eş zamanlı oyuncu sayısında 400.000 oyuncuya yaklaşan Vallheim, dün akşam saatlerinde yeni bir rekor kırdı. Son 24 saat içerisindeki oyuncu sayılarına bakıldığında DOTA 2’yi de geçen Vallheim, o gün içerisinde en çok oynanan ikinci oyun oldu. Birinci ise CS: GO’ydu.

Sonrasında DOTA 2, ikinciliği kendisinden tekrardan aldı ancak Vallheim ulaştığı 502.387 oyuncu ile Steam tarihinde en çok eş zamanlı oyuncuya sahip beşinci oyun oldu. Geçtiğimiz günlerde de Vallheim’ın, yalnızca 3 haftada 3 milyondan fazla sattığı açıklanmıştı. Steam tarihinin en çok eş zamanlı oyuncuya sahip beş oyununu aşağıda bulabilirsiniz.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS – 3.257.248

Counter-Strike: Global Offensive – 1.308.963

Dota 2 – 1.295.114

Cyberpunk 2077 – 1.054.388

Vallheim - 502.387

https://www.pcgamer.com/valheim-second-only-to-csgo-as-it-breaks-500k-peak-players-mark/

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