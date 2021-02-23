Vallheim’dan rekor üstüne rekor: Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 5. oyunu oldu

Yayıncılığını Coffee Stain Publishing’in yaptığı, geliştiriciliğini se Iron Gate AB’nin yaptığı geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan hayatta kalma oyunu Vallheim, başarılarına devam ediyor.
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Yalnızca iki gün önce Steam’de eş zamanlı oyuncu sayısında 400.000 oyuncuya yaklaşan Vallheim, dün akşam saatlerinde yeni bir rekor kırdı. Son 24 saat içerisindeki oyuncu sayılarına bakıldığında DOTA 2’yi de geçen Vallheim, o gün içerisinde en çok oynanan ikinci oyun oldu. Birinci ise CS: GO’ydu.
Sonrasında DOTA 2, ikinciliği kendisinden tekrardan aldı ancak Vallheim ulaştığı 502.387 oyuncu ile Steam tarihinde en çok eş zamanlı oyuncuya sahip beşinci oyun oldu. Geçtiğimiz günlerde de Vallheim’ın, yalnızca 3 haftada 3 milyondan fazla sattığı açıklanmıştı. Steam tarihinin en çok eş zamanlı oyuncuya sahip beş oyununu aşağıda bulabilirsiniz.
- PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS – 3.257.248
- Counter-Strike: Global Offensive – 1.308.963
- Dota 2 – 1.295.114
- Cyberpunk 2077 – 1.054.388
- Vallheim - 502.387
https://www.pcgamer.com/valheim-second-only-to-csgo-as-it-breaks-500k-peak-players-mark/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?