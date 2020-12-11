The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz saatlerde düzenlenilen The Game Awards etkinliğinde hem yılın en iyi oyunları açıklandı hem yeni oyunlar duyuruldu hem de daha önce duyurulan oyunlardan fragmanlar paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi"

İşte The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm yapımlar:

Ruined King: A League of Legends Story

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

Road 96

PC için çıkacak. Steam sayfası.

Scarlet Nexus

PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de çıkacak.

Evil West

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de yayınlanacak. Steam sayfası.

It Takes Two

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 26 Mart 2021'de çıkacak.

Super Meat Boy Forever

23 Aralık'ta çıkacak. Epic Games sayfası.

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator, 2021'de Xbox Series'e gelecek.

Evil Dead: The Game

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

PlayStation 4 ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

Outriders

PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC. 2 Şubat 2021'de çıkacak. Steam sayfası.

Season

PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Steam sayfası.

İlginizi Çekebilir

2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi

Crimson Desert

Konsollar ve PC için yayınlanacak.

Endless Dungeon

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak. Steam sayfası.

Open Roads

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de çıkış yapacak. Steam sayfası.

Warhammer 40,000: Darktide

2021'de Xbox Series X ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

Hood: Outlaws & Legends

PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 10 Mayıs 2021'de çıkacak. Steam sayfası.

Perfect Dark

Microsoft ve The Initiative'in yeni oyunu. PC ve Xbox Series için çıkacak.

Century: Age of Ashes

Şubat 2021'de ücretsiz oalrak PC için çıkacak. Steam sayfası.

NieR Replicant ver.1.22474487139…

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 23 Nisan 2021'de çıkacak. Steam sayfası.

Shady Part of Me

PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak, çıkış tarihi belli değil. Steam sayfası.

Sea of Solitude: The Director’s Cut

4 Mart 2021'de Switch için çıkacak.

Loop Hero

2021 yılında PC için çıkacak. Steam sayfası.

Tchia

PC için çıkacak, çıkış tarihi belli değil. Steam sayfası.

Yeni Mass Effect

Yeni Dragon Age

The Callisto Protocol

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.