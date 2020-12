The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz saatlerde düzenlenilen The Game Awards etkinliğinde hem yılın en iyi oyunları açıklandı hem yeni oyunlar duyuruldu hem de daha önce duyurulan oyunlardan fragmanlar paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi"

İşte The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm yapımlar:

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

PC için çıkacak. Steam sayfası.

PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de çıkacak.

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de yayınlanacak. Steam sayfası.

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 26 Mart 2021'de çıkacak.

23 Aralık'ta çıkacak. Epic Games sayfası.

Microsoft Flight Simulator, 2021'de Xbox Series'e gelecek.

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak.

PlayStation 4 ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC. 2 Şubat 2021'de çıkacak. Steam sayfası.

PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Steam sayfası.

İlginizi Çekebilir

2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi