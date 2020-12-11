The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar

Geçtiğimiz saatlerde düzenlenilen The Game Awards etkinliğinde hem yılın en iyi oyunları açıklandı hem yeni oyunlar duyuruldu hem de daha önce duyurulan oyunlardan fragmanlar paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi"
İşte The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm yapımlar:
Ruined King: A League of Legends Story
PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak. Steam sayfası.
Road 96
PC için çıkacak. Steam sayfası.
Scarlet Nexus
PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de çıkacak.
Evil West
PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de yayınlanacak. Steam sayfası.
It Takes Two
PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 26 Mart 2021'de çıkacak.
Super Meat Boy Forever
23 Aralık'ta çıkacak. Epic Games sayfası.
Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator, 2021'de Xbox Series'e gelecek.
Evil Dead: The Game
PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak.
F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch
PlayStation 4 ve PC için çıkacak. Steam sayfası.
Outriders
PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC. 2 Şubat 2021'de çıkacak. Steam sayfası.
Season
PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Steam sayfası.İlginizi Çekebilir 2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi
Crimson Desert
Konsollar ve PC için yayınlanacak.
Endless Dungeon
PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak. Steam sayfası.
Open Roads
PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de çıkış yapacak. Steam sayfası.
Warhammer 40,000: Darktide
2021'de Xbox Series X ve PC için çıkacak. Steam sayfası.
Hood: Outlaws & Legends
PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 10 Mayıs 2021'de çıkacak. Steam sayfası.
Perfect Dark
Microsoft ve The Initiative'in yeni oyunu. PC ve Xbox Series için çıkacak.
Century: Age of Ashes
Şubat 2021'de ücretsiz oalrak PC için çıkacak. Steam sayfası.
NieR Replicant ver.1.22474487139…
PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 23 Nisan 2021'de çıkacak. Steam sayfası.
Shady Part of Me
PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak, çıkış tarihi belli değil. Steam sayfası.
Sea of Solitude: The Director’s Cut
4 Mart 2021'de Switch için çıkacak.
Loop Hero
2021 yılında PC için çıkacak. Steam sayfası.
Tchia
PC için çıkacak, çıkış tarihi belli değil. Steam sayfası.
Yeni Mass Effect
Yeni Dragon Age
The Callisto Protocol
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Thunder Tier One nerde
https://store.steampowered.com/app/377300/Thunder_Tier_One/
The Toxic Avenger'dan Home Call
https://www.youtube.com/watch?v=VpYwKVDWdLc