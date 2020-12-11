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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar

    Yılın en iyi oyunlarının seçildiği etkinlikte büyüklü küçüklü birçok oyun duyuruldu. İşte etkinlikte gösterilen tüm oyunlar ve fragmanları.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar
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    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenilen The Game Awards etkinliğinde hem yılın en iyi oyunları açıklandı hem yeni oyunlar duyuruldu hem de daha önce duyurulan oyunlardan fragmanlar paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi"

    İşte The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm yapımlar:

    Ruined King: A League of Legends Story

    PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

    Road 96

    PC için çıkacak. Steam sayfası.

    Scarlet Nexus 

    PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de çıkacak.

    Evil West

    PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de yayınlanacak. Steam sayfası.

    It Takes Two

    PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 26 Mart 2021'de çıkacak.

    Super Meat Boy Forever

    23 Aralık'ta çıkacak. Epic Games sayfası.

    Microsoft Flight Simulator

    Microsoft Flight Simulator, 2021'de Xbox Series'e gelecek.

    Evil Dead: The Game

    PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkacak. 

    F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

    PlayStation 4 ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

    Outriders

    PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC. 2 Şubat 2021'de çıkacak. Steam sayfası.

    Season

    PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Steam sayfası.

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    Crimson Desert

    Konsollar ve PC için yayınlanacak.

    Endless Dungeon

    PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak. Steam sayfası. 

    Open Roads

    PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2021'de çıkış yapacak. Steam sayfası.

    Warhammer 40,000: Darktide

    2021'de Xbox Series X ve PC için çıkacak. Steam sayfası.

    Hood: Outlaws & Legends

    PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 10 Mayıs 2021'de çıkacak. Steam sayfası. 

    Perfect Dark

    Microsoft ve The Initiative'in yeni oyunu. PC ve Xbox Series için çıkacak.

    Century: Age of Ashes

    Şubat 2021'de ücretsiz oalrak PC için çıkacak. Steam sayfası.

    NieR Replicant ver.1.22474487139…

    PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 23 Nisan 2021'de çıkacak. Steam sayfası.

    Shady Part of Me

    PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak, çıkış tarihi belli değil. Steam sayfası.

    Sea of Solitude: The Director’s Cut 

    4 Mart 2021'de Switch için çıkacak.

    Loop Hero

    2021 yılında PC için çıkacak. Steam sayfası.

    Tchia

    PC için çıkacak, çıkış tarihi belli değil. Steam sayfası.

    Yeni Mass Effect

    Yeni Dragon Age

    The Callisto Protocol



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Geldimmigordun 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nerde tüm oyunlar?

    Thunder Tier One nerde
    https://store.steampowered.com/app/377300/Thunder_Tier_One/
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    Hoca 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Road 96 daki müziği duydum ve hemen aramaya başladım.

    The Toxic Avenger'dan Home Call

    https://www.youtube.com/watch?v=VpYwKVDWdLc
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