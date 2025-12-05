The Game Awards'da Resident Evil Requiem'ın yeni oynanış videosu yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Resident Evil Requiem, yaklaşan The Game Awards etkinliğinde yer alacak oyunlar arasında. Game Awards resmî hesabından yapılan duyuruya göre, 11 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde Resident Evil Requiem’den yeni görüntüler paylaşılacak.

Yılın en çok beklenen oyunu ödülüne aday

27 Şubat 2026'da çıkış yapacak Resident Evil Requiem, efsanevi korku serisinin yeni bölümü olacak. Oyuncular, Grace Ashcroft'un ardından Raccoon City'ye dönecek ve bir dizi gizemli ölümü araştıracak. Geçen yılki duyurudan bu yana çok şey gösterilse de hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok fazla gizem var. Yakında gizem perdesi kalkabilir. Capcom oyunun merak edilen detaylarını ortaya çıkaran yeni bir video paylaşabilir. The Game Awards’da yeni video yayınlanacağı paylaşılsa da, hikayeden bir alıntı mı yoksa uzun bir ilk bakış videosu mu olacağı belirsiz.

Resident Evil Requiem, The Game Awards 2025’te “En Çok Beklenen Oyun” ödülüne aday gösterildi. Resident Evil Requiem, GTA 6, The Witcher 4, 007 First Light ve Marvel's Wolverine gibi güçlü rakiplerle yarışacak.

