Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Game Awards'da Resident Evil Requiem'ın yeni oynanış videosu yayınlanacak

    Resident Evil Requiem, The Game Awards 2025'te aday gösterilen yapımlardan biri. Resmî hesaptan gelen paylaşıma göre etkinlikte yeni Resident Evil oyunundan heyecanlandıran bir kesit gösterilecek.

    Resident Evil Requiem yeni oynanış videosu The Game Awards Tam Boyutta Gör
    Resident Evil Requiem, yaklaşan The Game Awards etkinliğinde yer alacak oyunlar arasında. Game Awards resmî hesabından yapılan duyuruya göre, 11 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde Resident Evil Requiem’den yeni görüntüler paylaşılacak.

    Yılın en çok beklenen oyunu ödülüne aday

    27 Şubat 2026'da çıkış yapacak Resident Evil Requiem, efsanevi korku serisinin yeni bölümü olacak. Oyuncular, Grace Ashcroft'un ardından Raccoon City'ye dönecek ve bir dizi gizemli ölümü araştıracak. Geçen yılki duyurudan bu yana çok şey gösterilse de hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok fazla gizem var. Yakında gizem perdesi kalkabilir. Capcom oyunun merak edilen detaylarını ortaya çıkaran yeni bir video paylaşabilir. The Game Awards’da yeni video yayınlanacağı paylaşılsa da, hikayeden bir alıntı mı yoksa uzun bir ilk bakış videosu mu olacağı belirsiz.

    Resident Evil Requiem, The Game Awards 2025’te “En Çok Beklenen Oyun” ödülüne aday gösterildi. Resident Evil Requiem, GTA 6, The Witcher 4, 007 First Light ve Marvel's Wolverine gibi güçlü rakiplerle yarışacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel tigra alınır mı 900 bine alınacak arabalar askerde telefon emanet edilir mi deymez mi değmez mi service jetzt ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum