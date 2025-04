The Last of Us 2. sezona hızlı başladı; İzleyici sayısı ilk sezonun üstünde

Uzun bir bekleyişin ardından bu hafta ekranlara geri dönen The Last of Us, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. The Last of Us 2. sezonun izlenme rakamları, ilk sezonun bile üstünde.