The Last of Us 2. sezona hızlı başladı; İzleyici sayısı ilk sezonun üstünde

Tam Boyutta Gör The Last of Us'ın yeni sezonu için iki yılı aşkın süredir devam eden bekleyiş nihayet bu hafta sona erdi ve heyecanla beklenen 2. sezon pazar akşamı izleyici ile buluştu. Ülkemizde de dün Max üzerinden yayınlanan yeni sezon, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki izlenme sayıları ilk sezonun bile üzerinde.

The Last of Us'ın 2023'te ekrana gelen ilk sezonu, House of the Dragon'ı bile geride bırakarak HBO'nun 2010'dan beri en çok izlenen dizisi olmuştu. Bu yüzden 2. sezondan da beklentiler yüksekti. Ama araya neredeyse iki buçuk yıl girmiş olması, bu izleyicilerden ne kadarının geri döneceğini sorgulatmaya başlamıştı. Görünen o ki bu uzun ara dizinin hızını kırmaya yetmemiş. 2. sezonun Pazar akşamı yayınlanan birinci bölümü, daha ilk gününde ABD'de 5.3 milyon izleyiciye ulaştı. Bu da 1. sezonun ilk bölümüne kıyasla yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.

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Diğer yandan ilk sezonun Max'teki izlenme sayısı da son bir haftada yüzde 150 arttı. Görünen o ki insanlar iki buçuk yıllık arayı kapatmak için ilk sezonu yeniden ziyaret ediyorlar.

HBO daha 2. sezon başlamadan The Last of Us'a 3. sezon onayını vermişti. 2. sezonun ilk bölüm itibarıyla sergilediği etkileyici performans, kanalın diziye olan güvenini boşa çıkarmadı.

The Last of Us 2. Sezon Hikâyeyi Beş Yıl İleri Sarıyor

Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri saracak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

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The Last of Us 2. sezonda izleyici sayısını daha da arttırdı