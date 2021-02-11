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    The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!

    HBO'da yayınlanacak olan The Last of Us oyunundan uyarlama dizinin başrolleri için oyuncular resmi olarak açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Şubat 2021, 09:00 (Güncellendi, 6 gün)
    10,8b
    1
    33
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!
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    PlayStation'ın ve oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bir dizi uyarlaması geliyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz saatlerde dizinin başrol oyuncular belli oldu.

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    Sabahın ilk saatlerinde Joel rolü için Mahershala Ali'ye teklif götürüldüğü açıklanmıştı ancak bu bilgiden birkaç saat sonra dizinin oyuncuları resmi olarak açıklandı. 

    Açıklamaya göre dizide Joel karakterini Game of Thrones, Narcos ve The Mandalorian gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Pedro Pascal canlandıracak. Ellie rolünü ise yine Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont'u canlandıran Bella Ramsey canlandıracak. Dizi için şu anda başka bir oyuncu açıklaması bulunmuyor. 

    Bella Ramsey'nin Game of Thrones'ta gayet güzel bir oyunculuk sergilediğini görmüştük. Pedro Pascal da zaten son günlerin sevilen başarılı oyuncularından birisi.

    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. Yayın tarihi bilinmiyor.



    https://www.theverge.com/2021/2/10/22277687/mandalorian-star-pedro-pascal-joel-hbo-the-last-of-us-tv-show Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MuharremAylar (Kenan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zenci veya Trans seçmesinler yeter. Pascal ve Ramsey'de iyi oyuncu eyvallah ama bu seçim daha iyi olurdu.

    Tlou1'in hikayesi benim için oyun tarihinde en iyilerin arasında. Umarım oyunun ana hikayesinin dışına çıkıp abuk subuk plotlarda diziyi uzatmazlar.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Zenci veya Trans seçmesinler yeter. Pascal ve Ramsey'de iyi oyuncu eyvallah ama bu seçim daha iyi olurdu. Tlou1'in hikayesi benim için oyun tarihinde e...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    H hdtv (Serkan Gemreli) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhahaha sjw diye şikayet edenlere de ırkçı denmiş.

    Yau bu oyuncuları ben de çok seviyorum ama bu hikayedeki tipler bunlar değil idi kardeşim. Olay tam olarak bu.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Muhahaha sjw diye şikayet edenlere de ırkçı denmiş. Yau bu oyuncuları ben de çok seviyorum ama bu hikayedeki tipler bunlar değil idi kardeşim. Olay tam o...
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık sizin şu her şeye sjw demenizin arkasına saklanarak yaptığınız ırkçılık yetti. Irkçısınız kardeşim, bu sitede sjw diyen herkes ırkçı. Sapına kadar ırkçısınız ve üstelik utanmadan ırkçılığa siz de uğradığınız halde yapıyosunuz ırkçılığı. Ulan bu ülkede yaşayanlar türk türk. Türk ve müslüman. Dünyanın en çok ırkçılık gören milletlerinden biriyiz. Daha utanmadan beyaz olmayan insanlara ırkçılık yapıyosunuz. Hiç mi yok korkunuz vicdanınız. Nasıl insanlar oldunuz siz. Adam latinmiş, lafa bak. Adam iyi oyuncu olduktan sonra kim ne karışır ırkına. Oyunun yaratıcısı dizinin başında, o yarattı oyunu, istediğini seçer sanane. İsterse Erdoğan'ı seçer koyar oraya isterse kendi oynar isterse büyükannesi oynar. Sen kimsin de karışıyosun. Sen izleyip oyunculuğu yorumlarsın. Yetti bu ırkçılığınız artık.
    Artık sizin şu her şeye sjw demenizin arkasına saklanarak yaptığınız ırkçılık yetti. Irkçısınız kardeşim, bu sitede sjw diyen herkes ırkçı. Sapına kadar ırkçısı...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Jakuboo (Jakub ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunu oynarken harika keyif almıştım,umarım dizisi de öyle olur
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    Rindaman ( -) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Pedro Pascal iyi oyuncu olabilir, son zamanların da yükselen yıldızlarından ama benim içimden geçen keşke farklı bir aktör olsaydı.

    Kendisinin sesi ve aksanını zayıf buluyorum. Kızla alakalı bir şey diyemiyorum, onun da aksanında sıkıntı var. Bu ikisi de burnundan nefes alamayan

    bireyler gibi konuşuyorlar.
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    erkahn (erkahn ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kizi bi yerden cikaricam diodum got dan aklimda kalmis iyi secim
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    Tommy Shelby 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Seçimler çöp
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    ahmet51 (Arthur MORGAN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Abby'yi de oynayacak oyuncu açıklanmış

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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayret tom holland a vermemişler başrolü neden acaba? !!!!
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    Targaryen96 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Joel neyse de ellie hiç olmamış ya. Beklentim düştü baya.
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    Manhunt Three 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Narcos izleyen bu habere sevinir. Pedro Pascal gayet iyi bir seçim.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu seçimleri fena değil. Ancak daha iyisi olabilirdi. Özellikle de Joel karakteri. Yine de Pedro Pascal çok da kötü bir seçenek değil, kötünün iyisi. İyi ki Joel'i canlandırması için Mahershala Ali'yi seçmek gibi bir aptallık örneği sergilememişler. Beyaz bir karakteri siyah birine canlandırtmak tek kelimeyle aptallıktır, ırkçılıksa da asıl bu ırkçılıktır. Bir karakter neyse oyuncu da ona uygun seçilmelidir. Politik doğrucu olunacak diye mallık yapılması gereksizdir.
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    R Rorschach79 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok doğru bir cast seçimi.Dış görünüşe değil oyunculuklara ve yeteneklere göre bir tercih yapmış gibiler.Pedro Pascal sakal bırakınca Joel için çok uygun zaten...Bella Ramsey'i ise sırf yeşil gözlü olmadığı için kötü bir cast seçimi sananlar var.Ama oldukça iyi bir oyuncu...
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    10799 kez okundu.
    24 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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    joel, ellie ve
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