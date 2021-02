The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!

Tam Boyutta Gör

PlayStation'ın ve oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bir dizi uyarlaması geliyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz saatlerde dizinin başrol oyuncular belli oldu.

Sabahın ilk saatlerinde Joel rolü için Mahershala Ali'ye teklif götürüldüğü açıklanmıştı ancak bu bilgiden birkaç saat sonra dizinin oyuncuları resmi olarak açıklandı.

Açıklamaya göre dizide Joel karakterini Game of Thrones, Narcos ve The Mandalorian gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Pedro Pascal canlandıracak. Ellie rolünü ise yine Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont'u canlandıran Bella Ramsey canlandıracak. Dizi için şu anda başka bir oyuncu açıklaması bulunmuyor.

Bella Ramsey'nin Game of Thrones'ta gayet güzel bir oyunculuk sergilediğini görmüştük. Pedro Pascal da zaten son günlerin sevilen başarılı oyuncularından birisi.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. Yayın tarihi bilinmiyor.

