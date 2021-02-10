Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı

    2020'nin yaz aylarında Zack Snyder's Justice League'de Joker'in olacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde yenilenen Joker'den ilk görseller paylaşıldı.
    10 Şubat 2021, 10:00 (1 hf.)
    8,1b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    DC'nin en popüler çizgi roman serilerinden biri olan Justice League'den uyarlanan aynı isimli film 2017 yılında vizyona girmişti. Şimdi de filmin ilk yönetmeni Zack Snyder kendi versiyonunu geliştiriyor ve filmde, orijinal filmde görmediğimiz yaklaşık 2.5 saatlik görüntü bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı

    2020'nin yaz aylarında Zack Snyder's Justice League'de orijinal filmde bulunmayan yeni karakterlerin bulunacağı açıklanmıştı. Ardından da Joker'in bu karakterlerden biri olacağı ve Suicide Squad'ta gördüğümüzden farklı bir görünüme sahip olacağı söylenmişti.

    Geçtiğimiz saatlerde filmdeki Joker'den ilk görseller paylaşıldı. İlk izlediğimiz Joker'e göre daha farklı bir Joker. Suratındaki dövmeler de yok. Belli ki Batman, Joker'den bir şey öğrenmek için onu ziyarete gidiyor. Ayrıca Zack Snyder, Joker'in Robin'i nasıl öldürdüğünü ve Wayne Malikanesi'ni nasıl yaktığını öğreneceğimizi de ekledi.

    Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

    Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Musty3535123
    aynisini senelerce jack nicholson'in jokeri icin demistim. keza jack nicholson'in tipi joker olmak icin dogmus gibi. gelgelelim heath ledger citayi arsa tasidi. hic belli olmaz gelecekde biri gelir citayi dahada yukari tasiyabilir.
    aynisini senelerce jack nicholson'in jokeri icin demistim. keza jack nicholson'in tipi joker olmak icin dogmus gibi. gelgelelim heath ledger citayi arsa tasidi....
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cceviz (cenk cenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Metal grubu solistine benzemiş.



    Karekteri oluştururken, ağırlık katalım derken jokerin esprili yönünü eklemeyi unutmazlar umarım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R Rorschach79 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten güzel olmuş.Heath Ledger ile karşılaştırmayı kesin artık,Heath Ledger en iyisi,onun gibi olamaz kimse buna bende katılıyorum ama bu da iyi olacak gibi duruyor.Zevk almaya bakın. Alnındaki Damaged ve vücudundaki dövmeleri silmeleri çok iyi bir karar.Bu Joker Knightmare Joker'i olacakmış.Batman'in rüyasındaki Joker galiba.Merakla bekliyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Boldrex (C A*******) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gotham dizisindeki joker Jack Nicholson ve Heath Ledger kadar iyi bence. Jared Leto en kötüsü.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Joker hariç herkese benziyor. Gece görsem altıma ederdim herhalde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    en güzel joker the dark knight taki, hiçbiri onu geçemez.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    aynisini senelerce jack nicholson'in jokeri icin demistim. keza jack nicholson'in tipi joker olmak icin dogmus gibi. gelgelelim heath ledger citayi arsa tasidi. hic belli olmaz gelecekde biri gelir citayi dahada yukari tasiyabilir.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor 1 hf. Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması 1 hf. Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak 1 hf. 16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde 1 hf. PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar! 1 hf. ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı 1 hf. Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER 1 hf. Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir 1 hf. Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek 1 hf. Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var 1 hf. Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı 1 hf. 7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı 1 hf. Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor 1 hf. Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti 1 hf. Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor 1 hf. Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı 1 hf. İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi 1 hf. Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı Sonraki Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı 1 hf. Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu 1 hf. OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak 1 hf. Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak 1 hf. Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek 1 hf. Milli füzeden tam isabet! 1 hf. Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak 1 hf. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi 1 hf. Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı 1 hf. İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Özel röportaj 1 hf. Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti 1 hf. Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi 1 hf. RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir 1 hf. Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı 1 hf. Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor 1 hf. Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz 1 hf. Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek 1 hf. ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı 1 hf. Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu 1 hf. Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız