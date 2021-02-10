Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı

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DC'nin en popüler çizgi roman serilerinden biri olan Justice League'den uyarlanan aynı isimli film 2017 yılında vizyona girmişti. Şimdi de filmin ilk yönetmeni Zack Snyder kendi versiyonunu geliştiriyor ve filmde, orijinal filmde görmediğimiz yaklaşık 2.5 saatlik görüntü bulunacak.

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Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı

2020'nin yaz aylarında Zack Snyder's Justice League'de orijinal filmde bulunmayan yeni karakterlerin bulunacağı açıklanmıştı. Ardından da Joker'in bu karakterlerden biri olacağı ve Suicide Squad'ta gördüğümüzden farklı bir görünüme sahip olacağı söylenmişti.

Geçtiğimiz saatlerde filmdeki Joker'den ilk görseller paylaşıldı. İlk izlediğimiz Joker'e göre daha farklı bir Joker. Suratındaki dövmeler de yok. Belli ki Batman, Joker'den bir şey öğrenmek için onu ziyarete gidiyor. Ayrıca Zack Snyder, Joker'in Robin'i nasıl öldürdüğünü ve Wayne Malikanesi'ni nasıl yaktığını öğreneceğimizi de ekledi.

Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.

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