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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us dizisinin yeni yönetmeni belli oldu

    PlayStation'ın önemli oyunlarından biri olan The Last of Us'ın dizi uyarlamasının yönetmeni değişti. Eski yönetmen takvim uyuşmazlığından projeyi bıraktı.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Last of Us dizisinin yeni yönetmeni belli oldu
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    Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en önemli serileridnen biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizi uyarlaması geliyor. Dizinin de ilk bölümünün yönetecek olan isim belli oldu.

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    Normalde geçtiğimiz aylarda dizinin ilk bölümünü yönecek isim Chernobyl dizisinde yönetmenlik yapmış olan Johan Renck olarak açıklanmıştı. Ancak kendisi takvim uyuşmazlığından dolayı diziyi bırakmak zorunda kaldı. Bu üzücü olayın arıdan da dizinin ilk bölümünü yönetecek yeni isim belli oldu.

    Her şeyden önce yeni yönetmenin, dizinin tarzı ile ilgili de ipucu verdiğini söyleyelim. The Last of Us dizisinin yönetmenliğini Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. Kendisi pek fazla tanınan bir yönetmen değil ancak kendisinin yaptığı filmlerin ciddi oranda dram ağırlıklı olduğunu söylemek gerek. Bu yüzden The Last of Us dizisinin de beklenenden çok daha fazla dramatik olması bekleniyor.

    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/last-of-us-hbo-series-finds-its-director-with-beanpole-filmmaker-exclusive?utm_source=twitter&utm_medium=social Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    24 dakika önce
    frostburn

    ürkütücü

    26 dakika önce
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