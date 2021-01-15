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    +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'in yeni film uyarlamasından ilk görseller paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    1 sa.
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    7
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı
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    İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk görseller paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak"

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    +18 yaş sınırı ile yayınlanacak olan filmin ilk görsellerine baktığımızda Sub-Zero ve Jax Briggs gibi karakterleri görüyoruz. Filmin oyuncularından Lewis Tan, filmde cidden inanılmaz fatalitylerin olacağını söyledi. Söylediğine göre film cidden oyundaki vahşete yakın olacak gibi.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

    Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemzide ise yalnzıca sinemalarda. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    serafon 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Düşük bütçeli fan filmleri havası var, bakalım, göreceğiz.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kimse yanlış anlamasinda çok sinemada izlenecek bir şey yok dibi . Sinemalarin durumu belli değil zaten . Platform a gelirse iyi olur.
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    mknın sinematikleri dizi gibi oluyor, umarım aynı kalite yakalanır. Sırf all cutscenes videolarını 2-3 kere izlemişimdir.
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    BarGoS (barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kitana , mileena , scorpion olmazsa izlemem 😜
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mr. Jingles 32 dk. ( Mesaj Silindi ) BarGoS
    Sub-Zero ile Scorpion’un olmadığı bir MK, MK değildir.
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    madonos 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    90'ların Jan Clock Van Damme filmlerine benziyor.
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    Markus Schulz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dizisindeki karakterler daha güzel duruyordu, sub-zero'yu hiç beğenmedim.
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