+18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı

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İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk görseller paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak"

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+18 yaş sınırı ile yayınlanacak olan filmin ilk görsellerine baktığımızda Sub-Zero ve Jax Briggs gibi karakterleri görüyoruz. Filmin oyuncularından Lewis Tan, filmde cidden inanılmaz fatalitylerin olacağını söyledi. Söylediğine göre film cidden oyundaki vahşete yakın olacak gibi.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor.

Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemzide ise yalnzıca sinemalarda. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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