The Last of Us Part 1'in PS5 için geliştirilen remake versiyonunun yapımı tamamlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı The Last of Us Part 1 Remake'ten güzel haber geldi.

Yapımı Tamamlandı

Geçtiğimiz saatlerde Naughty Dog'un yaptığı resmi açıklamaya göre The Last of Us Part 1'in Remake versiyonunun yapımı tamamlanmış durumda. Yani bundan sonraki süreçte bir ertelenme yaşanmayacak.

Steam kullanıcılarının %21'i Windows 11 kullanıyor 1 gün önce eklendi

The Last of Us Part 1 Remake, 2 Eylül 2022'de PlayStation 5 için çeşitli geliştirmeler ile çıkış yapacak. Özellikle grafiksel anlamda bir hayli güzel gözüküyor. Oyunun ayrıca PC için de çıkış yapacağı tahmin ediliyor ancak şu an için bir tarih bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Last of Us Part 1 Remake'in yapımı tamamlandı