The Last of Us Part 1'in PS5 için geliştirilen remake versiyonunun yapımı tamamlandı

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı The Last of Us Part 1 Remake'ten güzel haber geldi.
Yapımı Tamamlandı
Geçtiğimiz saatlerde Naughty Dog'un yaptığı resmi açıklamaya göre The Last of Us Part 1'in Remake versiyonunun yapımı tamamlanmış durumda. Yani bundan sonraki süreçte bir ertelenme yaşanmayacak.
The Last of Us Part 1 Remake, 2 Eylül 2022'de PlayStation 5 için çeşitli geliştirmeler ile çıkış yapacak. Özellikle grafiksel anlamda bir hayli güzel gözüküyor. Oyunun ayrıca PC için de çıkış yapacağı tahmin ediliyor ancak şu an için bir tarih bilinmiyor.
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...