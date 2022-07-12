Tam Boyutta Gör

Steam bildiğiniz gibi şu anda PC kullananlar için bir hayli popüler durumda ve oyun oynayan hemen hemen herkesin biligisayarında Steam bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Steam için yapılan ankette Windows 11'in popülerliğini biraz daha göz önüne çıkarıyor diyebiliriz.

%21'i Windows 11 Kullanıyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre Steam kullanıcılarının yüzde 21,23'ü Windows 11 işletim sistemini kullanıyor. Geçtiğimzi ay bu oran yüzde 20'ydi. Yani geride bıraktığımız günlerde yüzde 1,64'lük bir artış gösterdi.

Rockstar Games'den GTA 6 hamleler devam ediyor 1 gün önce eklendi

Ankete katılan Steam kullanıcılarının yüzde 71,26'sı ise Windows 10 kullanıcısı. Windows 11'in yaklaşık 1 yıl içerisinde yüzde 20'lik bir orana çıkması da aslında güzel bir başarı diyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam kullanıcılarının %21'i Windows 11 kullanıyor