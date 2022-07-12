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    Anlık Bildirim

    Steam kullanıcılarının %21'i Windows 11 kullanıyor

    Yapılan son büyük bir ankete göre Steam kullanıcılarının yaklaşık yüzde 21'i Windows 11 kullanıcısı. Yaklaşık yüzde 71'i ise Windows 10 kullanıcısı.             
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    Steam kullanıcılarının %21'i Windows 11 kullanıyor
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    Steam bildiğiniz gibi şu anda PC kullananlar için bir hayli popüler durumda ve oyun oynayan hemen hemen herkesin biligisayarında Steam bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Steam için yapılan ankette Windows 11'in popülerliğini biraz daha göz önüne çıkarıyor diyebiliriz.

    %21'i Windows 11 Kullanıyor

    Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre Steam kullanıcılarının yüzde 21,23'ü Windows 11 işletim sistemini kullanıyor. Geçtiğimzi ay bu oran yüzde 20'ydi. Yani geride bıraktığımız günlerde yüzde 1,64'lük bir artış gösterdi.

    Ankete katılan Steam kullanıcılarının yüzde 71,26'sı ise Windows 10 kullanıcısı. Windows 11'in yaklaşık 1 yıl içerisinde yüzde 20'lik bir orana çıkması da aslında güzel bir başarı diyebiliriz.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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