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    The Last of Us Part I için hataları gideren yeni yama yayınlandı

    Naughty Dog'un beklene The Last of Us Part 1 yapımı PC platformuna geldi ancak beraberinde tonlarca sorunu da getirdi. Şimdi ise yeni yayınlanan bir yama ile sorunlar çözüme kavuşturuluyor.
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    The Last of Us Part I için yeni yama yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2013 yılında çıkan The Last of Us, aradan geçen yılların ardından Naughty Dog ve geliştirici Iron Galaxy tarafından PC platformuna port edildi. Ancak oyunda bulunan çok ciddi optimizasyon sorunları meraklı oyuncularda hayal kırıklığı yaratmıştı. Naughty Dog, şimdi daha kapsamlı bir yamam yayınlayarak bazı kritik hataları giderdiğini duyurdu.

    The Last of Us Part I v1.0.1.6 yaması yayınlandı

    The Last of Us Part I için yeni yama yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Stüdyoya göre, oyunun son v1.0.1.6 güncellemesi bellek, performans ve daha fazlasını iyileştiren çeşitli düzeltmeler içeriyor. Oyunun yetersiz bellek nedeniyle çökmesini engellemek için optimizasyonlara gidildiği belirtiliyor. Güncelleme ile birlikte oynanış ve sinematik sırasındaki performans da arttırıldı. Bunun yanında oyunun ilk açılışında yaşanan donma sorunu da düzeltildi.

    Ancak bu yama mevcut sorunların tamamını gidermiyor. Örneğin gölgelerin ve kaplamaların geç yüklenmesi sorunu sürüyor. Muhtemelen tüm sorunların giderilmesi için birkaç yama daha yayınlanacaktır. Oyunun Çarşamba günü yayınlanan ilk güncellemesi, diğer küçük güncellemelerin yanı sıra öncelikle kararlılık ve performans iyileştirmelerine odaklanmıştı.

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    S
    SERKANAqA 4 saat önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

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    makine26 1 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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