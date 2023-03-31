The Last of Us Part I için hataları gideren yeni yama yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2013 yılında çıkan The Last of Us, aradan geçen yılların ardından Naughty Dog ve geliştirici Iron Galaxy tarafından PC platformuna port edildi. Ancak oyunda bulunan çok ciddi optimizasyon sorunları meraklı oyuncularda hayal kırıklığı yaratmıştı. Naughty Dog, şimdi daha kapsamlı bir yamam yayınlayarak bazı kritik hataları giderdiğini duyurdu.

The Last of Us Part I v1.0.1.6 yaması yayınlandı

Tam Boyutta Gör Stüdyoya göre, oyunun son v1.0.1.6 güncellemesi bellek, performans ve daha fazlasını iyileştiren çeşitli düzeltmeler içeriyor. Oyunun yetersiz bellek nedeniyle çökmesini engellemek için optimizasyonlara gidildiği belirtiliyor. Güncelleme ile birlikte oynanış ve sinematik sırasındaki performans da arttırıldı. Bunun yanında oyunun ilk açılışında yaşanan donma sorunu da düzeltildi.

The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı! Oyun topa tutuldu 2 gün önce eklendi

Ancak bu yama mevcut sorunların tamamını gidermiyor. Örneğin gölgelerin ve kaplamaların geç yüklenmesi sorunu sürüyor. Muhtemelen tüm sorunların giderilmesi için birkaç yama daha yayınlanacaktır. Oyunun Çarşamba günü yayınlanan ilk güncellemesi, diğer küçük güncellemelerin yanı sıra öncelikle kararlılık ve performans iyileştirmelerine odaklanmıştı.

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The Last of Us Part I için yeni yama yayınlandı