The Last of Us Part I için hataları gideren yeni yama yayınlandı

The Last of Us Part I v1.0.1.6 yaması yayınlandı
Ancak bu yama mevcut sorunların tamamını gidermiyor. Örneğin gölgelerin ve kaplamaların geç yüklenmesi sorunu sürüyor. Muhtemelen tüm sorunların giderilmesi için birkaç yama daha yayınlanacaktır. Oyunun Çarşamba günü yayınlanan ilk güncellemesi, diğer küçük güncellemelerin yanı sıra öncelikle kararlılık ve performans iyileştirmelerine odaklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı