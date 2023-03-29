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    The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı! Optimizasyon sorunları çıldırttı

    Naughty Dog'un beğenilen The Last of Us Part 1 oyunu nihayet PC platformu için yayınlandı ancak hayal edilen olmadı. Oyun, optimizasyon sorunları ile yoğun bir şekilde eleştiriliyor.
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    The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı! Oyun topa tutuldu Tam Boyutta Gör
    Naughty Dog'un 2013 yılında çıkan beğenilen The Last of Us Part 1 oyununun PC sürümü nihayet yayınlandı ancak oyuncular memnun olmaktan çok uza. The Last of Us Part 1'in PC sürümü, yayınlandığı gün düşük performans ve sık sık çökmeler nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi ve eleştirilmeye de devam ediliyor.

    The Last of Us Part 1 ciddi sorunlarla PC'ye çıktı

    Naughty Dog ve geliştirici Iron Galaxy tarafından PC platformuna port edilen The Last of Us Part I, ilk olarak bu ayın başında çıkış yapacaktı ancak daha iyi cilalama için oyun 25 gün ertelenmişti. Görünüşe göre bu cilalama işi hemen hemen hiçbir işe yaramamış gibi zira oyun Steam’de şu anda "çoğunlukla olumsuz" incelemelere sahip. An itibariyle 5 binden fazla incelemenin sadece yüzde 32 kadarı olumlu.

    The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı! Oyun topa tutuldu
    Oyunda şu anda gölgelerin yüklenmesinde sorun yaşanıyor. Aynı zamanda nispeten eski ekran kartlarında ciddi performans kayıpları bulunuyor. Bunun yanında minimum sistem gereksinimleri karşılansa bile bazı durumlar oyun hiç açılmayabiliyor. Ek olarak olası bir bellek sızıntısı da yine sorunlar arasında. Naughty Dog yaptığı açıklamada tüm bu sorunları onaylarken yama üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

    Bu arada Iron Galaxy stüdyosunun 2015 yılında Batman Arkham Knight oyununu da PC’ye portladığını söyleyelim ki, bu oyunda çıktığında optimizasyon sorunları ile gündeme gelmişti. The Last of Us Part I tarafında da durum aynı gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar oyunun menüsünde dahi işlemcinin yüzde 100 kullanıldığını söylüyor. Bir başka oyuncu ise 3.5 saatlik oyun süresince 12 kez oyunun çöktüğünü söylemekte. Sorunlara rağmen The Last of Us Part 1, SteamDB'ye göre ilk gün 36.496 kullanıcıyla zirve yaparak ticari olarak güçlü bir başlangıç ​​yapmış gibi görünüyor. Oyunu alıp denediyseniz deneyiminizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/the-last-of-us-pc-has-been-heavily-criticised-on-release-day-for-poor-performance/ https://feedback.naughtydog.com/hc/en-us/articles/14377887346452-Known-Issues
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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