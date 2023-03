The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı! Optimizasyon sorunları çıldırttı

Tam Boyutta Gör Naughty Dog'un 2013 yılında çıkan beğenilen The Last of Us Part 1 oyununun PC sürümü nihayet yayınlandı ancak oyuncular memnun olmaktan çok uza. The Last of Us Part 1'in PC sürümü, yayınlandığı gün düşük performans ve sık sık çökmeler nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi ve eleştirilmeye de devam ediliyor.

The Last of Us Part 1 ciddi sorunlarla PC'ye çıktı

Naughty Dog ve geliştirici Iron Galaxy tarafından PC platformuna port edilen The Last of Us Part I, ilk olarak bu ayın başında çıkış yapacaktı ancak daha iyi cilalama için oyun 25 gün ertelenmişti. Görünüşe göre bu cilalama işi hemen hemen hiçbir işe yaramamış gibi zira oyun Steam’de şu anda "çoğunlukla olumsuz" incelemelere sahip. An itibariyle 5 binden fazla incelemenin sadece yüzde 32 kadarı olumlu.

Oyunda şu anda gölgelerin yüklenmesinde sorun yaşanıyor. Aynı zamanda nispeten eski ekran kartlarında ciddi performans kayıpları bulunuyor. Bunun yanında minimum sistem gereksinimleri karşılansa bile bazı durumlar oyun hiç açılmayabiliyor. Ek olarak olası bir bellek sızıntısı da yine sorunlar arasında. Naughty Dog yaptığı açıklamada tüm bu sorunları onaylarken yama üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Japonya, Microsoft’un Activision satın alımını onayladı 14 sa. önce eklendi

Bu arada Iron Galaxy stüdyosunun 2015 yılında Batman Arkham Knight oyununu da PC’ye portladığını söyleyelim ki, bu oyunda çıktığında optimizasyon sorunları ile gündeme gelmişti. The Last of Us Part I tarafında da durum aynı gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar oyunun menüsünde dahi işlemcinin yüzde 100 kullanıldığını söylüyor. Bir başka oyuncu ise 3.5 saatlik oyun süresince 12 kez oyunun çöktüğünü söylemekte. Sorunlara rağmen The Last of Us Part 1, SteamDB'ye göre ilk gün 36.496 kullanıcıyla zirve yaparak ticari olarak güçlü bir başlangıç ​​yapmış gibi görünüyor. Oyunu alıp denediyseniz deneyiminizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

