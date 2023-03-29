The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı! Optimizasyon sorunları çıldırttı

The Last of Us Part 1 ciddi sorunlarla PC'ye çıktı
Naughty Dog ve geliştirici Iron Galaxy tarafından PC platformuna port edilen The Last of Us Part I, ilk olarak bu ayın başında çıkış yapacaktı ancak daha iyi cilalama için oyun 25 gün ertelenmişti. Görünüşe göre bu cilalama işi hemen hemen hiçbir işe yaramamış gibi zira oyun Steam’de şu anda "çoğunlukla olumsuz" incelemelere sahip. An itibariyle 5 binden fazla incelemenin sadece yüzde 32 kadarı olumlu.
Bu arada Iron Galaxy stüdyosunun 2015 yılında Batman Arkham Knight oyununu da PC’ye portladığını söyleyelim ki, bu oyunda çıktığında optimizasyon sorunları ile gündeme gelmişti. The Last of Us Part I tarafında da durum aynı gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar oyunun menüsünde dahi işlemcinin yüzde 100 kullanıldığını söylüyor. Bir başka oyuncu ise 3.5 saatlik oyun süresince 12 kez oyunun çöktüğünü söylemekte. Sorunlara rağmen The Last of Us Part 1, SteamDB'ye göre ilk gün 36.496 kullanıcıyla zirve yaparak ticari olarak güçlü bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Oyunu alıp denediyseniz deneyiminizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/the-last-of-us-pc-has-been-heavily-criticised-on-release-day-for-poor-performance/ https://feedback.naughtydog.com/hc/en-us/articles/14377887346452-Known-Issues Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)