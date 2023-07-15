Naughty Dog, The Last of Us Part 2’nin Playstation 5 versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir

- Gustavo Santaolalla yeni versiyon hakkında konuştu
- Playstation 5 ve PC için geliştiriliyor olabilir
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Gustavo Santaolalla yeni versiyon hakkında konuştu
The Last of Us, The Last of Us Part 2 ve HBO dizisinin temalarını yaratan ödüllü besteci Gustavo Santaolalla, yaptığı bir röportaj sırasında yeni bir Last of Us yapımı hakkında konuştu. Santaolalla, görüşmenin bir noktasında “[Yapımın] yeni sürümlerinde bana belirli temaları çaldırabiliyorsunuz ve sana [konu hakkında] başka bir şey söyleyemem” diyerek ortalığı karıştırdı.
Playstation 5 ve PC için geliştiriliyor olabilir
2020 yılında Playstation 4 sistemi için çıkış yapan yapım, Mayıs 2021 yılında Playstation 5 için 60fps desteğine kavuşmuştu. Bu güncellemenin ardından Naughty Dog, ilerde yapımın Playstation 5 için daha farklı yeniliklere sahip olacağını da belirtmişti. İddialar doğru ise stüdyo, Playstation 5 için yapımı ciddi anlamda yenileyecek. Henüz stüdyo iddia edilen yapım hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak Playtation 5 için yenilenen bir The Last of Us Part 2’nin Playstation Store’da satışa çıkması muhtemel gözüküyor. Ayrıca bahsi geçen yapım, muhtemelen bir noktada PC platformu için de yayınlanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)