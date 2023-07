Naughty Dog, The Last of Us Part 2’nin Playstation 5 versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir

Tam Boyutta Gör Modern oyun sektörünün en başarılı serilerinden biri olan The Last of Us, gelen sızıntılar sayesinde oyuncuların dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğmiz aylarda HBO dizisine ve ilk oyunun yenilenmiş versiyonuna kavuşan seri, Naughty Dog tarafından geliştirilmeye devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre dünyanın en çok ödül alan yapımlarından olan The Last of Us Part 2 yakında yeni bir versiyona sahip olabilir.

Gustavo Santaolalla yeni versiyon hakkında konuştu

The Last of Us, The Last of Us Part 2 ve HBO dizisinin temalarını yaratan ödüllü besteci Gustavo Santaolalla, yaptığı bir röportaj sırasında yeni bir Last of Us yapımı hakkında konuştu. Santaolalla, görüşmenin bir noktasında “[Yapımın] yeni sürümlerinde bana belirli temaları çaldırabiliyorsunuz ve sana [konu hakkında] başka bir şey söyleyemem” diyerek ortalığı karıştırdı.

Tam Boyutta Gör The Last of Us Part 2’yi oynayanlar, Jackson kasabasında Gustavo Santaolalla’yı andıran ve gitarla müzik çalan bir karakter olduğunu hatırlayacaktır. Gustavo’ya güzel bir hediye olan bu karakter, standart sürümde karakterden herhangi bir komut almadan daha önceden belirlenmiş temalar çalıyor. Ancak Gustavo’nun bu yorumları, The Last of Us Part 2’nin yakında yeni bir sürüme veya güncellemeye sahip olacağını gösteriyor.

Playstation 5 ve PC için geliştiriliyor olabilir

2020 yılında Playstation 4 sistemi için çıkış yapan yapım, Mayıs 2021 yılında Playstation 5 için 60fps desteğine kavuşmuştu. Bu güncellemenin ardından Naughty Dog, ilerde yapımın Playstation 5 için daha farklı yeniliklere sahip olacağını da belirtmişti. İddialar doğru ise stüdyo, Playstation 5 için yapımı ciddi anlamda yenileyecek. Henüz stüdyo iddia edilen yapım hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak Playtation 5 için yenilenen bir The Last of Us Part 2’nin Playstation Store’da satışa çıkması muhtemel gözüküyor. Ayrıca bahsi geçen yapım, muhtemelen bir noktada PC platformu için de yayınlanacaktır.

