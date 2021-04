The Last of Us Part II'nin PS5'teki olası 4K 60FPS görüntüsü için video paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı 2020 yılının ve oyun dünyasının en önemli oyunlarından birisi olan The Last of Us Part II'nin yeni nesil güncellemesi hala yayınlanmadı. Oyun ne yazık ki PlayStation 5'te sadece geriye uyumluluk sistemi ile çalışıyor. Yeni nesil güncellemesinin farkı ise oyunun görsel açıdan net bir şekilde geliştirilmesi.

Oyunun yeni nesilde nasıl gözükeceğini merakla beklerken hayran yapımı bir video yayınlandı. ElAnalistaDeBits'in yayınladığı videoda The Last of Us Part II'nin yapay zekayla görüntüsünün 4K 60 FPS'e yükseltildiğini görüyoruz. ElAnalistaDeBits ayrıca oyunun orijinal görünümü ile bir kıyaslama da yapmış. Videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Bir gelişim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bunun resmi bir görüntü olmadığını da hatırlatmak gerek.

Oyunun yeni nesil sürümü ile ilgili bir tarih de henüz açıklanmış değil. Ancak Naughty Dog şu anda ilk oyunun remake'ini geliştiriyor. Ayrıca The Last of Us'ın bir online modu üzerinde çalışıyorlar.

