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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us Part II'nin PS5'teki olası 4K 60FPS görüntüsü için video paylaşıldı

    2020 yılının en önemli oyunlarından The Last of Us Part II'nin, PlayStation 5 güncellemesi hala yayınlanmış değil. Yayınlanan fan yapımı video da olası PS5 görüntüsünü bizlere sunuyor.
    13 Nisan 2021, 14:30 (1 gün)
    3,8b
    11
    24
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    The Last of Us Part II'nin PS5'teki olası 4K 60FPS görüntüsü için video paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı 2020 yılının ve oyun dünyasının en önemli oyunlarından birisi olan The Last of Us Part II'nin yeni nesil güncellemesi hala yayınlanmadı. Oyun ne yazık ki PlayStation 5'te sadece geriye uyumluluk sistemi ile çalışıyor. Yeni nesil güncellemesinin farkı ise oyunun görsel açıdan net bir şekilde geliştirilmesi.

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    Oyunun yeni nesilde nasıl gözükeceğini merakla beklerken hayran yapımı bir video yayınlandı. ElAnalistaDeBits'in yayınladığı videoda The Last of Us Part II'nin yapay zekayla görüntüsünün 4K 60 FPS'e yükseltildiğini görüyoruz. ElAnalistaDeBits ayrıca oyunun orijinal görünümü ile bir kıyaslama da yapmış. Videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Bir gelişim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bunun resmi bir görüntü olmadığını da hatırlatmak gerek.

    Oyunun yeni nesil sürümü ile ilgili bir tarih de henüz açıklanmış değil. Ancak Naughty Dog şu anda ilk oyunun remake'ini geliştiriyor. Ayrıca The Last of Us'ın bir online modu üzerinde çalışıyorlar.



    https://www.vg247.com/2021/04/13/the-last-of-us-part-2-4k60-ps5-test/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CooL_ROMEO 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyunu bitireli 10 dk oldu. Bu oyuna olan öfkeyi anlamadım cidden. SJW muhabbeti insanları rahatsız etmiş olabilir kabul. Ama bu kadar nefretin sebebini anlamadım cidden. Oyun gayet güzel.
    Oyunu bitireli 10 dk oldu. Bu oyuna olan öfkeyi anlamadım cidden. SJW muhabbeti insanları rahatsız etmiş olabilir kabul. Ama bu kadar nefretin sebebini anlamadı...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    İ İonian_Gamer (on ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    Efsane olacakken kestane oldu
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    Insomniac_Games (Kıvanç ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) İonian_Gamer
    294 yılın oyunu ödülü almış , bu alanda rekor kırmış oyun mu kestane çıktı?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    furandor (Ömer Bin hattab) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hikayesi muhteşemdi.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    sjwnin bok ettiği serilerden
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox Series X PS4 versiyonu ile baş edememişti ve 300 tane GOTY ödülü almıştı. PS5 versiyonu da yıllarca geçilemeyecek bir şaheser olmuş.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    video gereksiz geldi.sadece fps ve çözünürlük farketmez.yeni nesil konsolun ölçeklendirmesi,texture ve ışıklandırma kalitesi de illaki farklı olacak.ps4'ten alınan video ile yapılabilcekler sınırlı doğal olarak.o yüzden gereksiz buldum.
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    RocK__StaR (İlker Temiz) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bıçağın iki yüzünü anlatan oyun baba travması çeken iki kadının kapışması verdikleri kararların sonuçlarına katlanan karakterler neil druckmann çok risk aldı yıllar sonra değeri anlaşılacak oyunun
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    D DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyunu ps4 pro'da bitirdim. ps5'e de indirdim fakat hala oynamadım güncelleme gelir diye. umarım yakın zamanda güncellenir.
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    CooL_ROMEO 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyunu bitireli 10 dk oldu. Bu oyuna olan öfkeyi anlamadım cidden. SJW muhabbeti insanları rahatsız etmiş olabilir kabul. Ama bu kadar nefretin sebebini anlamadım cidden. Oyun gayet güzel.
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    A AdminX. (AdminX ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) CooL_ROMEO
    Hocam çok abartılmış ama.
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    -Dark Poison- (hidayet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) CooL_ROMEO
    İlk oyunda Joel kim olsa ihtiyatlı davranırken,hiçbir tanımadığı kişiyle diyaloğa bile girmezken(hatta ilk oyunu açın bakın,oyunun en başlarında tommy,joelın kızı ve joel arabayla sehirden çıkmaya çalışırken,beni de alın diye bağıran adamı dahi almıyorlar arabaya ) tehlikeye bodoslama atlamazken,2. oyunda daha da demlenmiş ve post apokaliptik bir evrende yıllarca hayatta kalma tecrübesi edinmiş olmasına rağmen ne hikmetse malın önde gideni gibi bilmediği bir grubun evine giriyor ve tommy de hiç tanımadığı kişilere adlarını bir güzel söylüyor.Tamamen bitmiş bir evrende hiç tanımadığın kişilere adını niye söyleyeceksin?Bunun gibi bir sürü mantık hatası yüzünden hak ettiği şekilde, senaryo yerin dibine gömüldü.Oyunun teknik kısmı,yapay zekası vs güzel,ama o senaryoyu 5 yaşındaki çocuk yazmaz.
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    vamp (b .) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun 4k da 60 veya 120 fps olması neyi değiştiriyor ki? Ps5 konsolu ekran kartı güncellemesi mi? Nerde kardeşim yeni nesil oyunlar? Piyasa o kadar çöp ki ancak böyle şeylerle vakit kazanılmaya çalışılıyor. Yazık yani. Tarihin en kötü konsol dönemi bu dönem. Çok net
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk oyun iyiydi ama bu oyun vasat kategorisine bile girmiyor maalesef.
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    -Dark Poison- (hidayet ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunu ps4proda yeni bitirdim.Hakkaten teknik,yapay zeka,görsel atmosfer ve görsel sunum konularında çıkmış en iyi oyunlardan biri.Amma ki büyük bir ama, oyun tarihinin en mantıksız senaryolarından birini ve en itici karakterlerinden belkide birincisini barındırması kabul edilir gibi değil.ND'den ayrılan Bruce Straley'in yokluğu oyunun mantıksal ilerleyince kabak gibi hissediliyordu.
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    3778 kez okundu.
    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the last of us part 2, tlou ve
    7 etiket daha last of us 2 part 2 yeni nesil gücnelleme ps5 playstation 5 4k 60fps Yazılım
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