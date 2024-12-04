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    The Mandalorian & Grogu filminden beklenen haber geldi

    2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan The Mandalorian & Grogu filminden beklenen haber geldi. Dizinin yerini alacak olan film, Star Wars evreninde geçen yeni bir üçleme başlatacak.
    The Mandalorian filminin çekimleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Star Wars serisine başarı getiren ender işlerden biri olan The Mandalorian, yolculuğuna beyaz perdede devam edecek. Merakla beklenen The Mandalorian & Grogu filmi, 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak. Dizinin hikâyesini devam ettirecek olan bu film, artık gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yakın.

    Hatırlarsanız yaklaşık bir ay önce çekimlerin tamamlandığı haberleri çıkmış ama bu haber Disney ya da Lucasfilm tarafından doğrulanmamıştı. İşte o doğrulama dün geldi. Star Wars evreninin kreatif sorumlusu olan Dave Filoni, The Mandalorian & Grogu filminin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. 22 Mayıs 2026'da gösterime girecek olan film, post-prodüksiyon süreci için epey geniş bir vakte sahip olacak.

    Öte yandan Dave Filoni, Ahsoka'nın 2. sezonu için de hazırlıkların devam ettiğini ve şu sıralar yeni sezonun senaryolarını yazmakta olduğunu açıkladı. 

    The Mandalorian & Grogu Yeni Bir Film Serisi Başlatacak

    The Mandalorian & Grogu ilk duyurulduğunda, bunun tek filmlik bir macera olacağı, bu filmden sonra hikâyenin yeniden dizide devam ettirileceği düşünülüyordu. Ancak son dönemde bilgiler, Mandalorian ve Grogu'nun bundan sonra maceralarına beyaz perdede devam edeceğini gösteriyor. Çünkü The Mandalorian & Grogu'nun yeni bir film üçlemesi başlatacağı, The Mandalorian dizisinin ise devam etmeyeceği söyleniyor.

    The Mandalorian & Grogu'yu, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book) yönetiyor. Pedro Pascal'ın dizideki rolüyle geri döndüğü filmde Alien serisinin yıldızı Sigourney Weaver da rol alıyor. Bu ikisi dışında oyuncu kadrosunda yer alacak isimler henüz açıklanmadı ama diziden aşina olduğumuz birkaç oyuncunun daha filmde yer alması bekleniyor.

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