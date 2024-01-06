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    Yeni Battlestar Galactica dizisi farklı bir yazarla yoluna devam ediyor

    Uzunca bir süredir atıl durumda olan yeni Battlestar Galactica dizisi, farklı bir yazarla yoluna devam ediyor. Yeni yazarın projeye dâhil olmasıyla birlikte hazırlık süreci yeniden hız kazandı.
    Yeni Battlestar Galactica dizisinde yazar değişikliği Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu dizilerinden olan Battlestar Galactica'ın yeni bir versiyonla ekranlara döneceği yıllar önce duyurulmuştu. Ancak aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen projede kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Bu da projenin rafa kaldırılmış olabileceği şeklinde yorumlandı. Artık iptal haberinin beklenmeye başladığı bu dönemde, Peacock cephesinden farklı bir haber geldi.

    Yeni Battlestar Galactica dizisinin arkasındaki dijital platform olan Peacock, hâlâ aktif olarak geliştirme sürecinde olan dizinin başına geçmesi için yeni bir yazarla anlaştı.

    Yeni Battlestar Galactica Dizisini Derek Simonds Hazırlayacak

    Yeni Battlestar Galactica dizisi ilk duyurulduğunda projenin başında Sam Esmail'in olacağı duyurulmuştu. Mr. Robot ve Homecoming dizilerinin yaratıcısı olan, son olarak da Netflix'te yayınlanan Leave the World Behind filmine imza atan Esmail, bu projenin ortaya çıkmasında kilit rol oynamıştı. Bu yüzden projenin başında da onun olacağı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki aradan geçen sürede planlar değişmiş. Çünkü Esmail her ne kadar yapımcı olarak projede yer almaya devam edecek olsa da dizinin idaresinden sorumlu kişi, Peacock'ın yeni showrunner olarak seçtiği Derek Simonds olacak.

    Sam Esmail'e göre çok daha mütevazı bir filmografisi olan Derek Simonds, The Sinner dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor. The Sinner özellikle ilk sezonuyla eleştirmenlerin beğenisini kazanmış bir yapım olsa da geneli itibarıyla öyle övgülere boğulan bir iş olmadı. Bu yüzden Simonds'ın çok güven veren bir portfolyoya sahip olduğunu söyleyemeyiz.

    1978 yapımı orijinal Battlestar Galactica da, 2003-2009 yılları arasında yayınlanan yeniden çevrimi de Cylonlar olarak bilinen robot ırkına karşı mücadele veren son insanları konu alıyordu. Ancak iki dizinin bu hikâyeyi ele alma şekli epey farklıydı. Bu yeni projenin de hikâyeye kendi yorumunu getireceğine şüphe yok. Ancak bu yeni yorumun ne gibi değişiklikler içereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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