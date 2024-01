Yeni Battlestar Galactica dizisi farklı bir yazarla yoluna devam ediyor

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu dizilerinden olan Battlestar Galactica'ın yeni bir versiyonla ekranlara döneceği yıllar önce duyurulmuştu. Ancak aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen projede kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Bu da projenin rafa kaldırılmış olabileceği şeklinde yorumlandı. Artık iptal haberinin beklenmeye başladığı bu dönemde, Peacock cephesinden farklı bir haber geldi.

Yeni Battlestar Galactica dizisinin arkasındaki dijital platform olan Peacock, hâlâ aktif olarak geliştirme sürecinde olan dizinin başına geçmesi için yeni bir yazarla anlaştı.

Yeni Battlestar Galactica Dizisini Derek Simonds Hazırlayacak

Yeni Battlestar Galactica dizisi ilk duyurulduğunda projenin başında Sam Esmail'in olacağı duyurulmuştu. Mr. Robot ve Homecoming dizilerinin yaratıcısı olan, son olarak da Netflix'te yayınlanan Leave the World Behind filmine imza atan Esmail, bu projenin ortaya çıkmasında kilit rol oynamıştı. Bu yüzden projenin başında da onun olacağı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki aradan geçen sürede planlar değişmiş. Çünkü Esmail her ne kadar yapımcı olarak projede yer almaya devam edecek olsa da dizinin idaresinden sorumlu kişi, Peacock'ın yeni showrunner olarak seçtiği Derek Simonds olacak.

Sam Esmail'e göre çok daha mütevazı bir filmografisi olan Derek Simonds, The Sinner dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor. The Sinner özellikle ilk sezonuyla eleştirmenlerin beğenisini kazanmış bir yapım olsa da geneli itibarıyla öyle övgülere boğulan bir iş olmadı. Bu yüzden Simonds'ın çok güven veren bir portfolyoya sahip olduğunu söyleyemeyiz.

1978 yapımı orijinal Battlestar Galactica da, 2003-2009 yılları arasında yayınlanan yeniden çevrimi de Cylonlar olarak bilinen robot ırkına karşı mücadele veren son insanları konu alıyordu. Ancak iki dizinin bu hikâyeyi ele alma şekli epey farklıydı. Bu yeni projenin de hikâyeye kendi yorumunu getireceğine şüphe yok. Ancak bu yeni yorumun ne gibi değişiklikler içereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

