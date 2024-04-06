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    Anlık Bildirim

    The Mandalorian & Grogu filminin vizyon tarihi açıklandı

    Disney, 2026'da çıkacak filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı. Böylece The Mandalorian & Grogu, Moana ve Toy Story 5 filmlerinin vizyon tarihleri netlik kazanmış oldu. 
    The Mandalorian & Grogu'nun vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    8 Nisan'da başlayacak CinemaCon fuarında önümüzdeki dönemde çıkacak yapımlarını tanıtacak olan Disney, CinemaCon'a günler kala üç önemli yapımın vizyon tarihlerini paylaştı. Bunlardan biri de merakla beklenen The Mandalorian & Grogu filmi oldu.

    Disney daha önce yaptığı açıklamalarda Mandalorian filminin 2026 yılında çıkacağını duyurmuş, fakat net bir vizyon tarihi vermemişti. Ancak daha önce isimsiz bir Star Wars filmi için ayrılan 22 Mayıs 2026 tarihinin, bu film yerine The Mandalorian & Grogu'ya verileceği düşünülüyordu. Tam da öyle oldu. Disney, merakla beklenen Mandalorian filminin 22 Mayıs 2026'da vizyona gireceğini açıkladı.

    The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

    Adından da anlaşılacağı üzere Mandalorian ve Grogu'nun maceralarına odaklanacak bu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim olduğu için, beyazperdenin kendisine tanıdığı imkânları sonuna kadar kullanacağı düşünülüyor.

    CinemaCon öncesi Disney tarafından vizyon tarihleri açıklanan diğer iki film de Toy Story 5 ve live-action Moana uyarlaması oldu. 2016 yapımı Moana'nın live-action uyarlaması, daha önce açıklandığı gibi 2025'te değil, 10 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Tory Story 5 ise 19 Haziran 2026'da çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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