The Mandalorian & Grogu filminin vizyon tarihi açıklandı

Disney daha önce yaptığı açıklamalarda Mandalorian filminin 2026 yılında çıkacağını duyurmuş, fakat net bir vizyon tarihi vermemişti. Ancak daha önce isimsiz bir Star Wars filmi için ayrılan 22 Mayıs 2026 tarihinin, bu film yerine The Mandalorian & Grogu'ya verileceği düşünülüyordu. Tam da öyle oldu. Disney, merakla beklenen Mandalorian filminin 22 Mayıs 2026'da vizyona gireceğini açıkladı.
The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek
Adından da anlaşılacağı üzere Mandalorian ve Grogu'nun maceralarına odaklanacak bu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim olduğu için, beyazperdenin kendisine tanıdığı imkânları sonuna kadar kullanacağı düşünülüyor.
CinemaCon öncesi Disney tarafından vizyon tarihleri açıklanan diğer iki film de Toy Story 5 ve live-action Moana uyarlaması oldu. 2016 yapımı Moana'nın live-action uyarlaması, daha önce açıklandığı gibi 2025'te değil, 10 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Tory Story 5 ise 19 Haziran 2026'da çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...