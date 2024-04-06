The Mandalorian & Grogu filminin vizyon tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör 8 Nisan'da başlayacak CinemaCon fuarında önümüzdeki dönemde çıkacak yapımlarını tanıtacak olan Disney, CinemaCon'a günler kala üç önemli yapımın vizyon tarihlerini paylaştı. Bunlardan biri de merakla beklenen The Mandalorian & Grogu filmi oldu.

Disney daha önce yaptığı açıklamalarda Mandalorian filminin 2026 yılında çıkacağını duyurmuş, fakat net bir vizyon tarihi vermemişti. Ancak daha önce isimsiz bir Star Wars filmi için ayrılan 22 Mayıs 2026 tarihinin, bu film yerine The Mandalorian & Grogu'ya verileceği düşünülüyordu. Tam da öyle oldu. Disney, merakla beklenen Mandalorian filminin 22 Mayıs 2026'da vizyona gireceğini açıkladı.

Westworld son bir sezonla geri dönebilir 2 gün önce eklendi

The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

Adından da anlaşılacağı üzere Mandalorian ve Grogu'nun maceralarına odaklanacak bu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim olduğu için, beyazperdenin kendisine tanıdığı imkânları sonuna kadar kullanacağı düşünülüyor.

CinemaCon öncesi Disney tarafından vizyon tarihleri açıklanan diğer iki film de Toy Story 5 ve live-action Moana uyarlaması oldu. 2016 yapımı Moana'nın live-action uyarlaması, daha önce açıklandığı gibi 2025'te değil, 10 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Tory Story 5 ise 19 Haziran 2026'da çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.