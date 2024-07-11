Severance'ın ekranlara döneceği tarih kısa bir fragmanla duyuruldu

Dizinin iki sezon arasında bu kadar uzun ara vermesinin başlıca sebebi Hollywood'daki grevler. Tam da 2. sezonun çekimlerine başlandığı dönemde bu grevlerin patlak vermesi, yeni sezonun prodüksiyonunu ciddi şekilde sekteye uğrattı. Bu da Severance'ın ekranlara dönüşünü geciktirdi. Neyse ki geç de olsa yeni bölümlere kavuşacağız.
Severance 2. Sezon, 17 Ocak'ta Başlayacak
Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, tartışmalı bir teknoloji sayesinde insanların bilincini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü bir dünyada geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.
İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan Ben Stiller'ın yönetmen olarak geri döndüğü 2. sezon, hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.