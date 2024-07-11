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    Severance'ın ekranlara döneceği tarih kısa bir fragmanla duyuruldu

    Apple TV+'ın en sevilen dizilerinden olan Severance 2. sezonuyla geri dönüyor. Heyecanla beklenen 2. sezonun yayın tarihi açıklanırken, yeni sezondan ilk fragman da yayınlandı.
    Severance'ın 2. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Severance, 2. sezonuyla geri dönüyor. Heyecanla beklenen yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple TV+, dün 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin ekranlara geri döneceği tarih de açıklandı. Severance'ın 2. sezonu, 17 Ocak'ta başlayacak.

    Dizinin iki sezon arasında bu kadar uzun ara vermesinin başlıca sebebi Hollywood'daki grevler. Tam da 2. sezonun çekimlerine başlandığı dönemde bu grevlerin patlak vermesi, yeni sezonun prodüksiyonunu ciddi şekilde sekteye uğrattı. Bu da Severance'ın ekranlara dönüşünü geciktirdi. Neyse ki geç de olsa yeni bölümlere kavuşacağız.

    Severance 2. Sezon, 17 Ocak'ta Başlayacak

    Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, tartışmalı bir teknoloji sayesinde insanların bilincini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü bir dünyada geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

    İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan Ben Stiller'ın yönetmen olarak geri döndüğü 2. sezon, hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 10 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 12 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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