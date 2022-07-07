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    The Sandbox, Güney Koreli eğlence şirketi CJ ENM ile iş birliği yaptı

    Güney Koreli eğlence şirketi CJ ENM, metaverse projeleri için The Sandbox platformunu kullanacağını açıkladı. CJ ENM, eğlence sektöründe Kore'nin en büyük şirketlerinden biri.
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    The Sandbox, CJ ENM ile iş birliği yaptı
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    NFT sektörü son dönemde oldukça hızlı gelişme kaydetmeye devam ediyor. Elde edilen son bilgilere göre; önde gelen metaverse projelerinden biri olan The Sandbox, Güney Koreli eğlence şirketi CJ ENM ile ortaklık kurdu. CJ ENM, ülkemizdeki Cinemaximum sinema zincirini elinde bulunduran CJ Group çatısı altında faaliyet gösteriyor. 

    Kripto para sektöründe son dönemde birçok ortaklık kuruluyor. Son olarak The Sandbox, Güney Koreli eğlence ve kitle iletişim şirketi CJ ENM ile iş biriliği yaptığını duyurdu.

    Söz konusu açıklama The Sandbox’ın resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde duyuruldu:

    The Sandbox Korea CEO’su Cindy Lee, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Güney Kore’nin lider içerik şirketi CJ ENM’nin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. CJ ENM; dramalar, filmler, eğlenceler, müzikaller vb. gibi eğlencenin tüm türünü barındırıyor. Bu çeşitli içerik metaverse’yi birçok keyifli deneyimle zenginleştirecek”

    CJ ENM İçerik Ar-Ge Merkezi Başkanı Sang Yeop Kim ise şunları söyledi:

    “The Sandbox ile yaptığımız iş birliği sayesinde metaverse ile ilgili çeşitli projeler yürüteceğiz. CJ ENM, kullanıcıların içerik üretici olarak kendi içeriklerini oluşturabilecekleri yeni bir deneyim düzeyi sağlayacak”

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