The Sandbox, Türkiye pazarına giriş yaptı: Türkiye'ye özel metaverse evreni geliyor

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Markaların ve ünlü isimlerin metaverse’ye adım atarken tercih ettiği popüler platformlardan biri olan The Sandbox, Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu. 3,9 milyar dolarlık pazar hacmine sahip The Sandbox, Türkiye’ye özel bir metaverse dünyası kuracak.

The Sandbox’da markalar, yatırımcılar, ünlü isimler ve içerik oluşturucular sanal arazi satın alıyor. Sanal arazide dijital etkinlikler düzenliyor ve kendi NFT’lerini sergileyebiliyor. The Sandbox'ın metaverse evreninin Roblox benzeri bir 3D oyunu da mevcut.

The Sandbox evreni ilk etapta Atari, Ubisoft gibi oyun stüdyoları tarafından tercih edilse de son dönemde Gucci, HSBC, Warner Music Group gibi farklı sektörlerden markalara da ev sahipliği yapmaya başladı. Ayrıca Snoop Dogg gibi sanatçıların ve içerik üreticilerinin de The Sandbox’da arazisi yer alıyor.

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Türkçe The Sandbox evreni kurulacak

Pixowl tarafından kurulan The Sandbox’ın 7 ülkede ofisi ve 300’den fazla çalışanı bulunuyor. Türkiye halkına özel Türkçe bir The Sandbox evreni yaratılacak. Burada Türkiye’ye özel konserler, sanat festivalleri, oyunlar ve konferanslar düzenlenecek. Türkiye’deki yatırımcıların ve markaların ilgisi sayesinde Türkiye’nin metaversede en değerli ilk üç ülkeden biri haline gelmesi hedefleniyor.

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İlk 3 hedefleniyor

The Sandbox’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Sebastien Borget Türkiye pazarına girişleri hakkında yaptığı açıklamada, oyun ve kripto pazarı odağında oldukça bilgili ve ilgi sahibi bir nüfusun olmasının pazara giriş motivasyonlarını artırdığını belirterek, “Türkiye bölgesinde çok değerli bir konuma sahip. Özellikle yeniliklere açık ve teknolojiyi yakından takip edip deneyimleyen halkı ise bizim gibi yeni dünyalar yaratan bir ekibin en değer verdiği kullanıcı profilini temsil ediyor. The Sandbox ekibi olarak Türkiye’ye ve Türk halkına özel Türkçe kullanılabilecek bir metaverse dünyası yaratmak için kolları sıvamış durumdayız. Kısa bir süre önce Türkiye operasyonumuzun başına oyun ve teknoloji dünyasının tanınmış ve tecrübeli profesyonellerinden Arslan Kiran’ı transfer ettik. Kendisi Türkiye, Almanya ve MENA Bölgesi’nden de sorumlu yöneticimiz. Oyun ekosistemi, geliştiriciler, sanatçılar, markalar başta olmak üzere metaverse dünyasının en popüler ve saygın markasıyla iş birliği içinde olmak isteyenleri, ekibimizle birlikte bu özel dünyaya dahil edilmesi için çalışmalar yürütecek. 2 yıl gibi bir süre sonunda Türkiye’nin, metaverse dünyasının en değerli 3 ülkesinden biri haline gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'ye özel iş birliği programları başlıyor

The Sandbox’ın Türkiye direktörü olarak atanan ve aynı zamanda Almanya ve MENA bölgesinin direktörlüğünü sürdüren Arslan Kiran, Türkiye özelinde yaratılacak metaverse dünyasına dahil olmak isteyen oyun stüdyoları, sanatçılar, geliştiriciler ve markaların kabul edileceği iş birliği programlarını hızlıca devreye aldıklarını açıkladı.

The Sandbox Türkiye, Almanya ve MENA Bölgesi Direktörü Arslan Kiran, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Teknoloji dünyayı değiştirdiği gibi bizler gibi öncü şirketler de artık sanal dünyayı yeniden kodluyor. Artık metaverse ve The Sandbox metaverse gerçekliğini yaşıyoruz. Bu yeni sanal dünya ekosisteminde ülkemize yatırım yapacak global bir organizasyonun içinde yer almak benim için ayrı bir heyecan kaynağı oluyor. Metaverse dünyasını merak eden, bizlerle iş birliği yapmak isteyen tüm profesyonellere kapımız her zaman açık. Öte yandan, Türk kullanıcılarının da Türkçe olarak güvenle hareket ettiği, oyun oynayarak veya konserlere katılarak eğlendiği, iş yaptığı, düzenlenen konferanslarla sanat festivallerine katıldığı ve yatırım yaparak kazandığı özel bir dünya kuruyoruz.”

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The Sandbox, Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu