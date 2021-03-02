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    The Sinking City geliştiricisi, oyunlarının Steam'e yasa dışı bir şekilde yüklendiğini söylüyor

    2019 yılında çıkış yapan The Sinking City geçtiğimiz günlerde Steam'e yeniden eklendi ancak enteresan bazı durumlar ortaya çıktı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Mart 2021, 12:00 (6 gün)
    2,5b
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Sinking City geliştiricisi, oyunlarının Steam'e yasa dışı bir şekilde yüklendiğini söylüyor
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    Yayıncılığını Nacon'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Frogwares'in yaptığı Lovecraft temalı The Sinking City, 2019 yılında yayınlanmıştı. Ancak oyun Steam'i birkaç kez terk etti ve tekrar geldi. Geçtiğimiz günlerde, yani 26 Şubat'ta oyun Steam'e yeniden eklendi ancak satın almak isteyenler ufak bir notla karşılaştı.

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    Geliştirici Frogwares'in söylediğine göre oyunun şu anda Steam'deki versiyonu geliştiriciden izin alınmadan yasa dışı yolla eklenmiş. Bu yüzden geliştirici ekip oyunu satın almanızı tavsiye etmiyor. Ayrıca Frogwares'in yaptığı araştırmalara göre Nacon isimli yayıncı şirket, geliştirici ekip ile aralarındaki gerginliğin ardından oyunun kopyasını rakip bir şirketten satın alıp onu hackleyerek Steam kütüphanesine eklemiş. 

    Frogwares bunun bariz bir şekilde korsan ürün olduğunu söylüyor ve söylediklerine göre zaten yüklenen versiyonda birçok hata ve eksik bulunuyormuş. Kısaca Frogwares, Nacon'u korsanlıkla suçluyor. Oyunun Steam sayfasına buradan bakabilirsiniz. 

    Frogwares kendi sitesi üzerinden konu ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Yayıncı şirket ve geliştirici stüdyo arasındaki dava 2019 yılından bu yana devam ediyor. Oyun bu süreçte bazı platformlardan kaldırıldı. Frogwares, bu son olay için Nacon'un yasal sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken Nacon, Frogwares'in bu onuda ısrarcı olmasına üzüldüklerini ve oyunun geliştirme aşamasında teklifin Frogwares'ten geldiğini ve kendilerinin 10 milyon euro ödeme yaptığını söyledi.



    https://www.engadget.com/the-sinking-city-steam-231120364.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay arkadaş oyun için bu kadar çaba harcasalar kült olurdu.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Steam'de en sevmediğim şey daha önce çıkan bir oyunun sonra steamden kaldırılması. Aldın aldın alamadın bunu bulmak imkansız. Özellikle remastered oyunların bir önceki versiyonu satılmasın ve alınmasın diye kaldıran ve yenisini eskisinin 50+100 katı fiyatına satan firmalar var. Misal Need for Speed 2010 zamanında 7 liraya kadar inmişti, muhteşem bir oyundu ama yenisi Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered çıkınca eskisini hemen kaldırdılar. Yenisi çok da özellikli değil üstelik boyutu çok büyük ve fiyatı 219 lira!!!
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    TearsForFears 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Nacon da açıklama yapmış. 10 milyondan fazla para verdik mahkeme kararına uysunlar demiş. Steamde şuan 28 lira oyun. Originde 350, microsoftta 170 lira.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bozuk oyun icin bu kadar kiyameti kopardilar, buna harcdiklari vakit ile oyunun sacma AI'sini duzeltselerdi ya, hem ps5'e gelen versiyonunda kaplamalardan baska bir gelistirme yok sifir emek ile 60 euro istiyorlar tekrardan
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vay arkadaş oyun için bu kadar çaba harcasalar kült olurdu.
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