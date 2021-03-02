The Sinking City geliştiricisi, oyunlarının Steam'e yasa dışı bir şekilde yüklendiğini söylüyor

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Yayıncılığını Nacon'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Frogwares'in yaptığı Lovecraft temalı The Sinking City, 2019 yılında yayınlanmıştı. Ancak oyun Steam'i birkaç kez terk etti ve tekrar geldi. Geçtiğimiz günlerde, yani 26 Şubat'ta oyun Steam'e yeniden eklendi ancak satın almak isteyenler ufak bir notla karşılaştı.

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Geliştirici Frogwares'in söylediğine göre oyunun şu anda Steam'deki versiyonu geliştiriciden izin alınmadan yasa dışı yolla eklenmiş. Bu yüzden geliştirici ekip oyunu satın almanızı tavsiye etmiyor. Ayrıca Frogwares'in yaptığı araştırmalara göre Nacon isimli yayıncı şirket, geliştirici ekip ile aralarındaki gerginliğin ardından oyunun kopyasını rakip bir şirketten satın alıp onu hackleyerek Steam kütüphanesine eklemiş.

Frogwares bunun bariz bir şekilde korsan ürün olduğunu söylüyor ve söylediklerine göre zaten yüklenen versiyonda birçok hata ve eksik bulunuyormuş. Kısaca Frogwares, Nacon'u korsanlıkla suçluyor. Oyunun Steam sayfasına buradan bakabilirsiniz.

Frogwares kendi sitesi üzerinden konu ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Yayıncı şirket ve geliştirici stüdyo arasındaki dava 2019 yılından bu yana devam ediyor. Oyun bu süreçte bazı platformlardan kaldırıldı. Frogwares, bu son olay için Nacon'un yasal sonuçlarla karşılaşacağını belirtirken Nacon, Frogwares'in bu onuda ısrarcı olmasına üzüldüklerini ve oyunun geliştirme aşamasında teklifin Frogwares'ten geldiğini ve kendilerinin 10 milyon euro ödeme yaptığını söyledi.

https://www.engadget.com/the-sinking-city-steam-231120364.html

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