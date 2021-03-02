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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    144 TL değerindeki Ratchet & Clank tüm PS4 kullanıcılarına ücretsiz oldu

    Sony, 144 TL değerindeki Ratchet & Clank oyununu tüm PS4 ve PS5 kullanıcılarına ücretsiz yaptı. Oyunu hemen şimdi indirmeye başlayabilirsiniz.
    02 Mart 2021, 10:40 (Güncellendi, 6 gün)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    144 TL değerindeki Ratchet & Clank tüm PS4 kullanıcılarına ücretsiz oldu
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    Sony'nin "Evde Kal"" kampanyası bugün resmen geri döndü. 144 TL değerindeki popüler PlayStation-özel oyunu Ratchet & Clank tüm PS4 ve PS5 kullanıcılarına ücretsiz yapıldı. Oyunu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

    Sony geçtiğimiz yıl Nisan ayında Evde Kal kampanyasıyla Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı. Evde Kal kampanyası dahilinde verilen oyunlar için PlayStation Plus aboneliğinin de gerekmiyor. Hatta PS4 ve PS5 sahibi değilseniz bile kütüphanenize eklemeniz mümkün. Tek ihtiyacınız olan bir PS Store hesabı.

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    Spider-Man yapımcısı Insomniac Games tarafından geliştirilen Ratchet & Clank oyunu 2016 yılında PS4'e özel olarak piyasaya sürülmüştü. 3 boyutlu platform/macera oyunu olarak dikkat çeken Ratchet & Clank genel anlamıyla oyunseverlerden ve eleştirmenlerden büyük olumlu yorumlar almayı başardı. Daha önce deneme fırsatı yakalamadıysanız şimdi tam zamanı.

    Sony ve Insomniac Games ayrıca şu anda PS5 için Ratchet & Clank'in bir devam oyununu çıkarıyor. 11 Haziran'da yayınlanacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart PS5'in gücünden en iyi şekilde faydalanacak oyunlardan olacak.

    Ratchet & Clank 2 Mart TSİ 07.00'da ücretsiz olacak. Oyunu Mart ayının sonuna kadarkütüphanenize ekleyebileceksiniz.

    Ratchet & Clank PS Store sayfası



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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Profile ekleyecem daha sonra tekrar deneyin hatası veriyor. Rezilsin Sony her zaman ki gibi...
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    murat1407 (Murat Emirhan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya alın atın işte kütüphaneye ne laga luga yaptınız.Sanki red dead 2 yi ücretsiz vereceklerdi de rachet verdiler gibi triplere giriyorsunuz
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    WeDneS (Ercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Pişir pişir köy önüne oldu biraz
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha önce verildi zaten neden tekrar veriliyor anlamadım
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2016 yılının oyunu 5 yıl olmuş bu oyunun ücretsiz olması çok cazip birşey değil..
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