144 TL değerindeki Ratchet & Clank tüm PS4 kullanıcılarına ücretsiz oldu

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Sony'nin "Evde Kal"" kampanyası bugün resmen geri döndü. 144 TL değerindeki popüler PlayStation-özel oyunu Ratchet & Clank tüm PS4 ve PS5 kullanıcılarına ücretsiz yapıldı. Oyunu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Sony geçtiğimiz yıl Nisan ayında Evde Kal kampanyasıyla Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı. Evde Kal kampanyası dahilinde verilen oyunlar için PlayStation Plus aboneliğinin de gerekmiyor. Hatta PS4 ve PS5 sahibi değilseniz bile kütüphanenize eklemeniz mümkün. Tek ihtiyacınız olan bir PS Store hesabı.

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Spider-Man yapımcısı Insomniac Games tarafından geliştirilen Ratchet & Clank oyunu 2016 yılında PS4'e özel olarak piyasaya sürülmüştü. 3 boyutlu platform/macera oyunu olarak dikkat çeken Ratchet & Clank genel anlamıyla oyunseverlerden ve eleştirmenlerden büyük olumlu yorumlar almayı başardı. Daha önce deneme fırsatı yakalamadıysanız şimdi tam zamanı.

Sony ve Insomniac Games ayrıca şu anda PS5 için Ratchet & Clank'in bir devam oyununu çıkarıyor. 11 Haziran'da yayınlanacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart PS5'in gücünden en iyi şekilde faydalanacak oyunlardan olacak.

Ratchet & Clank 2 Mart TSİ 07.00'da ücretsiz olacak. Oyunu Mart ayının sonuna kadarkütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Ratchet & Clank PS Store sayfası

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