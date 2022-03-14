Netflix'in popüler dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon yayın tarihi açıklandı

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Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonudnan getçiğimzi saatlerde güzel haber geldi.

Haziran 2022'de Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonu 22 Haziran 2022'de yayınlanacak. Ayrıca diziden ilk video da paylaşıldı. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

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Önceki sezonlarda bulunanElliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore ve Ritu Arya'nın, üçüncü sezonda da dizide bulunacak. Dizinin üçüncü sezonu da 10 bölümden oluşacak. The Umbrella Academy'nin tüm bölümlerini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

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