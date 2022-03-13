Amazon Prime Video'nun popüler dizisi The Boys'un 3. sezonundan ilk fragman geldi

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İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

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Fragmandan da gördüğümüz gibi üçüncü sezon da ilk iki sezonu aratmayacak şekilde enteresan sahnelere sahip. Ayrıca fragmanda diziye bu sezon katılan yeni karakterlerin birçoğunu da görebiliyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Fragmanın +18 olduğunu belirtelim.

Dizinin üçüncü sezonu 3 Haziran 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Şu anda The Boys'un üçüncü sezonu dışında spin-off bir dizi üzerinde de çalışılıyor ancak ne yazık ki yayın tarihi belli değil. İlk iki sezonu şu anda Prime Video'da bulabilirsiniz. Prime Video ilk ay için ücretsiz, ardından aylı ksadece 7.90 TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

The Boys 3. Sezon Fragman

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