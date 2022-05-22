Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezonundan ilk fragman geldi

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Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonundan ilkfragman paylaşıldı.

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The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonu 22 Haziran 2022'de yayınlanacak. Bahsi geçen ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Önceki sezonlarda bulunan Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore ve Ritu Arya'nın, üçüncü sezonda da dizide bulunacak. Dizinin üçüncü sezonu da 10 bölümden oluşacak. The Umbrella Academy'nin tüm bölümlerini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

The Umbrella Academy 3. Sezon Fragman

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