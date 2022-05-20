Sevilen dizi Daredevil'ın yeni dizisi geliyor: Disney+'ta yayınlanacak

Netflix'in popüler olmasında da büyük bir pay sahibi olan Daredevil dizisi bildiğiniz gibi artık Disney+'ta. Disney'in Daredevil ile ne yapacağı tam olarak bilinmiyordu ancak geçtiğimiz saatlerde güzel haber geldi.
Daredevil Dizisi Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde Variety'nin yaptığı haber göre Disney Plus için yeni bir Daredevil dizisi hazırlanıyor. Zaten daha öncesinde Daredevil'ı Spider-Man'de görmüştük, bu yüzden bu proje çok da sürpriz olmadı ancak yine de hayranları sevindirdi diyebiliriz. Bu yeni projeyi ise Matt Corman ve Chris Ord üstlenecek.
Şu an diziyle ilgili bir detaya sahip değiliz. Netflix'teki dizinin devamı mı olacak yoksa sıfırdan mı başlayacak bilmiyoruz. Ancak umuyoruz ki Netflix'teki atmosfer Disney+'ta unutulmaz. Büyük bir ihtimalle Kingpin'i oynayan Vincent D'Onofrio da dönecektir çünkü onu da Hawkeye dizisinde görmüştük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D