Guy Ritchie, şimdilik The Associate adıyla anılan yeni dizisinin çekimlerine bu hafta Londra'da başladı. Dizinin başrollerinde ünlü oyuncu Tom Hardy ile tecrübeli oyunlar Pierce Brosnan ve Helen Mirren yer alıyor.
The Associate, Londra'da Güç İçin Savaş İki Suç Ailesine Odaklanacak
Dizide Tom Hardy, Avrupa’nın zengin aileleri için sorunları ortadan kaldıran bir suçluya, Mirren ve Brosnan ise Londra merkezli bir suç ailesinin başındaki yaşlı çifte hayat veriyor. The Associate için paylaşılan yeni sinopsis, dizinin Londra'da güç için savaşan iki suç ailesine ve bu ailelerden birine son derece sadık olan bir fedaiye odaklanacağını söylüyor. Ayrıca dizinin sadece Londra'da geçmeyeceği, Avrupa'nın farklı şehirlerine yayılan bir hikâye anlatacağı belirtiliyor.
Gerek Guy Ritchie imzası taşıması, gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken The Associate, Paramount+'ın bugüne kadarki en dikkat çekici yapımlarından biri olacak gibi görünüyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor olsa da çekimlere başlanmış olması, 2025 bitmeden izleyici ile buluşmasının pekâlâ mümkün olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.