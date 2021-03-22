The Witcher 2. sezonuna 7 yeni aktör katıldı: İşte karakterleri

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Netflix'in popüler serilerinden olan The Witcher çok yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yeni sezonla ilgili bugün bazı açıklamalar yapan Netflix, kadroya katılacak olan yedi yeni aktörü ve karakterlerini duyurdu.

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Açıklanan listeye baktığımızda The Witcher dünyasının popüler karakterlerinden olan Dijsktra, Phillippa Eilhart ve Codringher ve Fenn gibi isimleri görüyoruz. Dijsktra karakteri Hobbit filmleri ve Uncharted oyunlarından tanıdığımız Graham McTavish tarafından canlandırılıyor.

Adjoa Andoh ( Nenneke )

) Cassie Clare ( Phillippa Eilhart )

) Liz Carr ( Fenn )

) Graham McTavish ( Dijkstra )

) Kevin Doyle ( Ba’lian )

) Simon Callow ( Codringhe r)

r) Chris Fulton (Rience)

Witcher'ın 2. sezon çekimleri 2020'nin başlarında start vermişti. Sonrasında ise oandemi nedeniyle çekimler durduruldu ve Ağustos ayında tekrar başladı. Yukarıdaki oyuncular Netflix'in açıkladığı son isimler oldu ancak geçtiğimiz yıl ayrıca Kristofer Hivju (Nivellen) ve Kim Bodnia (Vesemir) gibi aktörlerin de kadroya katıldığı açıklanmıştı.

Yeni sezonda yine başrollerde Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) ve Freya Allan (Ciri) üçlüsünü izleyeceğiz. İlk sezonun sonunda nihayet bir araya gelen Geralt ve Ciri, Geralt'ın büyüdüğü yer olan Kaer Morhen'e gidecek. İkinci sezonda Ciri'nin savaşçı kişiliği de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak.

Yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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