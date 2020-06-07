The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate moduna ait yeni bir video yayınlandı

Polonyalı geliştirici CD Projekt Red’in Avrupa’nın en değerli oyun şirketi seçilmesinin en büyük sebebi The Witcher oyunları, mod dünyasından da büyük ilgi ve destek görüyor. Toplamda 50 milyon satış rakamına ulaşan seride en çok ilgilyi gören yapım ise haliyle The Witcher 3.
28 milyondan fazla kopya satan oyunun zaten güzel olan görsellerini bir üst seviyeye çıkarmak için emek harcayan modderlardan biri ise Halk Hogan PL. The Witcher 3 HD Reworked Project isimli çalışmasına 2015 yılında başlayan modder, geçen bu süre zarfında projeyi 11. sürüme kadar ilerletti. 12 Mart tarihinde yayınlanan ve yaklaşık 7 GB büyüklüğündeki 11. sürüm mod, oyunun doku kalitesinde gerçekten iyi işler çıkarmıştı. Ancak son sürüm Halk Hogan’ı tatmin etmemiş olacak ki modder, The Witcher 3 HD Reworked Project’in 12. sürümü üzerinde çalışmaya başladı.İlginizi Çekebilir Electronic Arts, kataloğundaki 13 oyunu Steam’de satışa sundu
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Yeni sürümde yapay zekâ kontrolündeki karakterlere de (NPC) el atacak olan modder, özellikle uzak nesnelerin detaylandırılması gibi ayarlara kafa yoruyor. Donanım ihtiyacı açısından mevcut sistemlere ek yük getirmeyen mod, oyunu en üst ayarlarda oynatan PC'lerde rahatlıkla çalışıyor.
The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate’in ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki sürümü şans vermek isterseniz buraya tıklayarak 3 farklı dosya halinde sunulan moda ulaşabilirsiniz. Aşağıda ise The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate’a ait karşılaştırma videosuna göz atabilirsiniz.
https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/the-witcher-3-hd-reworked-project-12-0-ultimate-looks-gorgeous-in-this-latest-comparison-video/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daire konusunda ise polygon olarak kusursuz bir daireyi çizmek mümkün değil ama kenar sayısını artırınca daha pürüzsüz görünüyor. Bir odunu tam daire gibi göstermek için daha fazla sistem kaynağı ayırmaya değer mi değmez mi onu düşünmek gerekiyor.
Son olarak modlar genelde texture çözünürlüğünü artırarak yapılıyor. Bu da yeterli VRAM olduğu sürece görselliği iyileştiriyor. Modellere dokunulmayınca net ama köşeli odun gibi durumlarla karşılaşılabiliyor.