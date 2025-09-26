The Witcher 3 hayranlarına kötü haber: Konsol mod desteği ertelendi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt için duyurduğu konsol mod desteğini sürpriz şekilde erteledi. Stüdyo, bu yılın sonunda çıkış yapması beklenen güncellemenin 2026'da yayınlanacağını açıkladı. Yeni sürümün PS5 ve Xbox Series X|S'de mod desteği ve platformlar arası modlar sunması bekleniyordu.

The Witcher 3'ün konsol mod desteği 2026'ya ertelendi

The Witcher 3’ün 10. yılı için hazırlanan bu büyük güncelleme, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarına mod desteği getirmeyi hedefliyordu. Başlangıçta 2025 takvimine alınan özellik, yapılan resmi açıklamaya göre daha ileri bir tarihe ertelendi. CD Projekt RED, oyunculardan özür dilerken çıkış tarihi yaklaştığında daha fazla detay paylaşılacağını doğruladı.

Bu güncelleme ile Witcher 3, PC'de gördüğümüz ücretsiz üçüncü parti modlara konsollarda da kavuşacak. Ayrıca modların REDkit araçları kullanılmadan da hazırlanabileceği belirtildi. Yalnızca belirlenen içerik yönergelerine uyulması gerekecek.

CD Projekt açıkladı: Witcher 4'e Xbox Series S engeli 3 ay önce eklendi

Konsollara mod desteği eklenmesi, The Witcher 3'ün ömrünü uzatacak en önemli adımlardan biri konumunda. Ancak güncellemenin ertelenmesi, oyuncuların planlanandan bir yıl daha fazla beklemesi anlamına geliyor. CD Projekt RED'in şu anda The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 üzerinde yoğunlaştığını hatırlatalım.

