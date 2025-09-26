The Witcher 3 hayranlarına kötü haber: Konsol mod desteği ertelendi

The Witcher 3'ün konsol mod desteği 2026'ya ertelendi
The Witcher 3’ün 10. yılı için hazırlanan bu büyük güncelleme, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarına mod desteği getirmeyi hedefliyordu. Başlangıçta 2025 takvimine alınan özellik, yapılan resmi açıklamaya göre daha ileri bir tarihe ertelendi. CD Projekt RED, oyunculardan özür dilerken çıkış tarihi yaklaştığında daha fazla detay paylaşılacağını doğruladı.
Bu güncelleme ile Witcher 3, PC'de gördüğümüz ücretsiz üçüncü parti modlara konsollarda da kavuşacak. Ayrıca modların REDkit araçları kullanılmadan da hazırlanabileceği belirtildi. Yalnızca belirlenen içerik yönergelerine uyulması gerekecek.
Konsollara mod desteği eklenmesi, The Witcher 3'ün ömrünü uzatacak en önemli adımlardan biri konumunda. Ancak güncellemenin ertelenmesi, oyuncuların planlanandan bir yıl daha fazla beklemesi anlamına geliyor. CD Projekt RED'in şu anda The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 üzerinde yoğunlaştığını hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: