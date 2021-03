The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak

Tam Boyutta Gör

Xbox'ın son dönemdeki en iyi hizmetlerinden biri olan Xbox game Pass'e bildiğiniz gibi birçok büyük oyun geliyor ve bu oyunlar belirli bir süre sonra sistemden kaldırılıyor. Bu büyük oyunlardan biri de yakın zamanda sistemden ayrılacak.

Xbox Game Pass kütüphanesinin en popüler isimlerinden biri olan CD Projekt'in oyunu The Witcher 3 Wild Hunt sistemden yakın zamanda ayrılacak. Hatta yalnızca The Witcher 3 de değil; ayrıca Bloodstained: Ritual of the Night, Kona, Alvastia Chronicles ve Astrologaster de sistemden kaldırılacak.

Ne yazık ki net bir tarih yok. Microsoft bu oyunları sistemin "Leaving Soon" bölümünde listeledi. Bu yüzden oyunların Mart ayı içerisinde ayrılacağını düşünebiliriz.

En kötüsünü düşünmekte fayda var. Eğer hala bu oyunları oynamadıysanız ve oynamayı düşünüyorsanız sizin için son şans olduğunu belirtelim. Yakın bir tarihte resmi olarak bu ay eklenecek ve kaldırılacak oyunlar açıklanacaktır.

