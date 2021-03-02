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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak

    CD Projekt'in popülerleşmesini sağlayan The Witcher 3 Wİld Hunt, çok yakında Xbox Game Pass sisteminden ayrılacak. Oynamak için son haftalarınız olabilir.
    02 Mart 2021, 15:30 (6 gün)
    3,4b
    1
    23
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak
    Tam Boyutta Gör

    Xbox'ın son dönemdeki en iyi hizmetlerinden biri olan Xbox game Pass'e bildiğiniz gibi birçok büyük oyun geliyor ve bu oyunlar belirli bir süre sonra sistemden kaldırılıyor. Bu büyük oyunlardan biri de yakın zamanda sistemden ayrılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor

    Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir"

    Xbox Game Pass kütüphanesinin en popüler isimlerinden biri olan CD Projekt'in oyunu The Witcher 3 Wild Hunt sistemden yakın zamanda ayrılacak. Hatta yalnızca The Witcher 3 de değil; ayrıca Bloodstained: Ritual of the Night, Kona, Alvastia Chronicles ve Astrologaster de sistemden kaldırılacak. 

    Ne yazık ki net bir tarih yok. Microsoft bu oyunları sistemin "Leaving Soon" bölümünde listeledi. Bu yüzden oyunların Mart ayı içerisinde ayrılacağını düşünebiliriz. 

    En kötüsünü düşünmekte fayda var. Eğer hala bu oyunları oynamadıysanız ve oynamayı düşünüyorsanız sizin için son şans olduğunu belirtelim. Yakın bir tarihte resmi olarak bu ay eklenecek ve kaldırılacak oyunlar açıklanacaktır.



    https://www.vg247.com/2021/03/02/the-witcher-3-bloodstained-leaving-xbox-game-pass/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Mütercim Bey (F. Öz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    23 TL'ye falan satılıyordu Steam'de. Bir hafta da sigara içmeyiverin :)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    H HAJAJ80 (Emre ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Plus'ın karşılığı Game Pass değil, Live Gold.

    Game Pass'in Playstation tarafında bir karşılığı yok.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Goty indirimi sık sık indirime giriyor
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    Deathcallsdeath (Kaan Dcd) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Next gen güncellemesi geliyor herhalde. Zaten fiyatları çok düşmüştü. Gamepassteyken uodate gelse iyi olurdu. 60 fps görene kadar oynamayacağım.
    Yanıtla +1
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    X-DDT (Furkan Öz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam da Witcher 3'e yeni baslamistim. Yapilir mi bu Microsoft Bey... Uzdun...
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    canlee89 (Can Can) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcher 3 standart sürüm zaten oynanmaz kesinlikle GOTY sürüm oynanmalı oda zaten bazen çok komik rakamlara düşüyor satın alın gitsin
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    -SWARTHY (Can ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) canlee89
    Neden oynanmasın ki. Ben normal senaryoyu bitirip silmiştim. Ekstra dlcleri oynamadım hiç,baya da zevk almıştım
    2 Yanıt Yanıtla
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    C Chillout 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Pass in bu olayını sevmiyorum. Oyuna sahip olmuyorsun ne zaman gideceği belirsiz netflix gibi. Plusı karşılaştırmıyorum tabi içerik olarak ama kütüphaneye eklediğin senin oluyor ve üyelik olduğu sürece oynuyorsun.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    H HAJAJ80 (Emre ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Plus'ın karşılığı Game Pass değil, Live Gold.

    Game Pass'in Playstation tarafında bir karşılığı yok.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    A Ahmetoyunbros 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Xbox ı sadece Game Pass yüzünden savunanlar seri üzgün.
    Oyun satın almak ile oyun kiraladığın bir servise üye olmak karıştırılmamalı.
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    Mütercim Bey (F. Öz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    23 TL'ye falan satılıyordu Steam'de. Bir hafta da sigara içmeyiverin :)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Mütercim Bey
    1 gün içmemeleri yeter sigaralar 20 tl 1 hafta içmezlerse baya baya yeni oyun bile alırsın indirimden
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Neredeyse herkesin kütüphanesinde var zaten Witcher 3. Gamepass'tan ayrılsa da farketmez.
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