The Witcher 4’te Geralt’ın akıbeti belli oldu: Ana karakter olmayacak

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Tam Boyutta Gör The Witcher serisinde Geralt of Rivia’nın seslendirme sanatçısı Doug Cockle, şu anda Polonyalı stüdyo CD Projekt Red tarafından geliştirilmekte olan serisinin dördüncü oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Cockle’a göre The Witcher 4'te Geralt geri dönecek ancak oyunun yıldızlarından birisi olmayacak.

Geralt yeni oyunda olacak

Doug Cockle, yaptığı açıklamada The Witcher 4'te rolünü yeniden canlandıracağını doğruladı. Cockle, "Geralt'ın oyunun bir parçası olacağını biliyoruz, sadece ne boyutta olacağını bilmiyoruz. Oyun Geralt'a odaklanmayacak, yani bu sefer onunla ilgili değil. Kimin hakkında olduğunu bilmiyoruz, öğrenmek için heyecanlıyım!" ifadelerini kullanırken henüz bir senaryoya sahip olmadığını, sahip olsa da bunu söyleyemeyeceğinin altını çizdi.

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Halihazırda CD Projekt'in üçte ikisi şu anda Witcher serisinin Polaris kod adlı bir sonraki oyunu üzerinde çalışıyor. Geliştirme ekibi şu anda 400’den fazla kişiden oluşuyor ve önceki açıklamalarda oyunun üretim aşamasına yılın ikinci yarısında geçileceği belirtilmişti. Şimdilik oyunun ne zaman çıkacağı ve ana tema olarak neyi işleyeceği belirsiz durumda.

Tam Boyutta Gör The Witcher 3: Wild Hunt'ın gerçek sonunda Ciri’nin bir witcher olduğunu görmüştük. Hayranlar ise Witcher 4’te Ciri’nin bu yüzden ana karakter olacağına inanıyor. Bununla birlikte oyun için paylaşılan yukarıdaki madalyonun bir vaşak olduğu açıklanmıştı. The Witcher evrenine aşina olanlar oyunda, kitaplarda ve çizgi romanlarda Vaşak Okulu’nun varlığından bahsedilmiyor. Kitaplarda ise Ciri, Kedi Okulu madalyonu takıyordu, bu onun çevrik dövüş tarzıyla uyumlu. Ancak CDPR’nin paylaştığı madalyondaki vaşak madalyonu olayları ilginçleştiriyor. Bilindiği üzere Ciri, Geralt, Vesemir ve diğer Kurt Okulu üyeleri tarafından eğitilmişti. Yani parçalar bir araya getirilince kombinasyon mantıklı geliyor. Elbette şimdilik tüm bunlar teori ve spekülasyondan ibaret.

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The Witcher 4’te Geralt’ın akıbeti belli oldu