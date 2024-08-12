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    The Witcher 4’te Geralt’ın akıbeti belli oldu: Ana karakter olmayacak

    Geralt of Rivia’nın seslendirme sanatçısı Doug Cockle, Beyaz Kurt'un Polaris kod adlı bir sonraki ana oyunda bulunacağını duyururken ana karakterlerden birisi olmayacağını söyledi.
    The Witcher 4’te Geralt’ın akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    The Witcher serisinde Geralt of Rivia’nın seslendirme sanatçısı Doug Cockle, şu anda Polonyalı stüdyo CD Projekt Red tarafından geliştirilmekte olan serisinin dördüncü oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Cockle’a göre The Witcher 4'te Geralt geri dönecek ancak oyunun yıldızlarından birisi olmayacak.

    Geralt yeni oyunda olacak

    Doug Cockle, yaptığı açıklamada The Witcher 4'te rolünü yeniden canlandıracağını doğruladı. Cockle, "Geralt'ın oyunun bir parçası olacağını biliyoruz, sadece ne boyutta olacağını bilmiyoruz. Oyun Geralt'a odaklanmayacak, yani bu sefer onunla ilgili değil. Kimin hakkında olduğunu bilmiyoruz, öğrenmek için heyecanlıyım!" ifadelerini kullanırken henüz bir senaryoya sahip olmadığını, sahip olsa da bunu söyleyemeyeceğinin altını çizdi.

    Halihazırda CD Projekt'in üçte ikisi şu anda Witcher serisinin Polaris kod adlı bir sonraki oyunu üzerinde çalışıyor. Geliştirme ekibi şu anda 400’den fazla kişiden oluşuyor ve önceki açıklamalarda oyunun üretim aşamasına yılın ikinci yarısında geçileceği belirtilmişti. Şimdilik oyunun ne zaman çıkacağı ve ana tema olarak neyi işleyeceği belirsiz durumda.

    The Witcher 4’te Geralt’ın akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    The Witcher 3: Wild Hunt'ın gerçek sonunda Ciri’nin bir witcher olduğunu görmüştük. Hayranlar ise Witcher 4’te Ciri’nin bu yüzden ana karakter olacağına inanıyor. Bununla birlikte oyun için paylaşılan yukarıdaki madalyonun bir vaşak olduğu açıklanmıştı. The Witcher evrenine aşina olanlar oyunda, kitaplarda ve çizgi romanlarda Vaşak Okulu’nun varlığından bahsedilmiyor. Kitaplarda ise Ciri, Kedi Okulu madalyonu takıyordu, bu onun çevrik dövüş tarzıyla uyumlu. Ancak CDPR’nin paylaştığı madalyondaki vaşak madalyonu olayları ilginçleştiriyor. Bilindiği üzere Ciri, Geralt, Vesemir ve diğer Kurt Okulu üyeleri tarafından eğitilmişti. Yani parçalar bir araya getirilince kombinasyon mantıklı geliyor. Elbette şimdilik tüm bunlar teori ve spekülasyondan ibaret.
    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/the-witcher-4-will-feature-geralt-but-not-as-the-lead-character-actor-claims/ https://www.ign.com/articles/the-witcher-4-stars-geralt-of-rivia-but-not-as-the-main-character
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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