The Witcher 4’te Geralt’ın akıbeti belli oldu: Ana karakter olmayacak

Doug Cockle, yaptığı açıklamada The Witcher 4'te rolünü yeniden canlandıracağını doğruladı. Cockle, "Geralt'ın oyunun bir parçası olacağını biliyoruz, sadece ne boyutta olacağını bilmiyoruz. Oyun Geralt'a odaklanmayacak, yani bu sefer onunla ilgili değil. Kimin hakkında olduğunu bilmiyoruz, öğrenmek için heyecanlıyım!" ifadelerini kullanırken henüz bir senaryoya sahip olmadığını, sahip olsa da bunu söyleyemeyeceğinin altını çizdi.
Halihazırda CD Projekt'in üçte ikisi şu anda Witcher serisinin Polaris kod adlı bir sonraki oyunu üzerinde çalışıyor. Geliştirme ekibi şu anda 400’den fazla kişiden oluşuyor ve önceki açıklamalarda oyunun üretim aşamasına yılın ikinci yarısında geçileceği belirtilmişti. Şimdilik oyunun ne zaman çıkacağı ve ana tema olarak neyi işleyeceği belirsiz durumda.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.