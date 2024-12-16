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    Anlık Bildirim

    CD Projekt onayladı: The Witcher 4 ile Ciri’nin seslendirmeni değişiyor

    CD Projekt Red, The Game Awards'da The Witcher 4’ü göstererek büyük bir sürpriz yaptı. Yeni bir üçlemenin başlangıcı olan oyunda ana karakter olan Ciri’nin seslendirmeni ise değişti.
    The Witcher 4 için Ciri'nin seslendirmeni değişti Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, oyun dünyasında büyük heyecan uyandıran The Witcher 4 ile ilgili yeni detayları açıkladı. The Game Awards sırasında yayınlanan sinematik fragmanla ilk kez oyuncuların karşısına çıkan yapımda ana karakter bu kez Geralt değil, Ciri olacak. Ancak dikkatli hayranların gözünden kaçmayan önemli bir değişiklik daha var: Ciri’nin sesi.

    Ciri’nin seslendirmeni değişti

    Ciri’nin sesi. Fragmanda Ciri’nin sesi önceki oyunlardan oldukça farklıydı. CD Projekt Red, TheGamer isimli oyun haber platformuna yaptığı açıklamada, Ciri’nin seslendirme sanatçısının değiştirildiğini doğruladı. Daha önce Jo Wyatt tarafından seslendirilen karakter, The Witcher 4 ile birlikte Ciara Berkeley’nin yorumuyla hayat bulacak. Şirket, fragmanda yer alan Ciri’nin yeni sesinin oyun boyunca da aynı olacağını belirtti.

    CD Projekt Red, konu hakkında “Ciara bizi coşkusu ve vokal oyunculuk becerileriyle etkileyen yetenekli bir oyuncu ve bu fragmanda Ciri'yi hem karaktere sadık hem de serinin hayranları için heyecan verici bir şekilde hayata geçirdiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Ciri’nin seçilme nedeni

    The Witcher 4 için Ciri'nin seslendirmeni değişti Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere The Witcher 3 ile Geralt’ın hikayesi aslında bitmişti ve serinin hayranları yeni oyunda ana karakterin kim olacağını merak ediyordu. Bazıları Geralt ile devam edilmesi gerektiğini söylese de bir devam serisinde Ciri’yi tercih edenler de vardı. Nitekim tercih de o yönde oldu.

    The Witcher 4’ün baş yapımcısı Malgorzata Mitrega, verdiği bir röportajda Ciri’nin baş karakter olarak seçilmesinin “çok doğal ve mantıklı bir tercih” olduğunu söyledi ve ekledi: "Kitaplarda okuduğunuz Saga'dan başlayarak her şey onunla ilgiliydi. O inanılmaz, katmanlı bir karakter. Ve tabii ki bir kahraman olarak Geralt'a daha önce veda etmiştik. Yani bu bir devam niteliğinde. Bence hepimiz için Ciri’nin bu rol için doğmuş gibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu, her zaman onun hikayesiydi diyor.

    Oyunun yönetmeni Sebastian Kalemba ise, Ciri’nin Geralt’tan daha genç olmasının, karakteri daha özgür bir şekilde keşfetmelerine olanak sağladığını belirtti. Kalemba, “Aslında Ciri bir Witcher olmak üzere. Ama bunu tamamen kendi şartlarına göre yapıyor. Canavarlarla yüzleşme şekli, görevleri ele alış biçimi, maceraları—hepsi tamamen kendine özgü bir tarzda gerçekleşiyor. Ayrıca onun, farklı hikayeler anlatabilmek için daha fazla alan sunduğunu düşünüyorum,” dedi.

    Bu arada Ciri'nin bir kadın olduğu ve Witcher olmak için bunun Ot Sınavı çerçevesinde büyük bir dezavantaj olduğu biliniyor; zira bu süreçten çok az kadının hayatta kaldığı biliniyor. Ciri'nin Ot Sınavı'nı verdiği ve mutasyonları aldığı zaten Kalemba tarafından açıklanmıştı. Bir de yayınlanan videoda Ciri'nin kolyesinin Kurt Okulu'na ait olmadığı, Lynx yani Vaşak Okulu olduğu görülüyor. Dolayısıyla Witcher 3 ile Witcher 4 arasındaki bu iki önemli olayın yeni oyunda anlatılması hikayesel olarak çok mantıklı olur. Muhtemelen oyunda buraların işlendiğini göreceğiz.

    Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/cd-projekt-red-confirms-it-recast-ciris-voice-actor-for-the-witcher-4-001144689.html https://www.dualshockers.com/cd-projekt-red-explains-why-ciri-protagonist-the-witcher-4-not-geralt/
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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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