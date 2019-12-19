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    The Witcher dizisi hangi saatte yayınlanacak?

    The Witcher dizisi önümüzdeki Cuma günü seyircilerle buluşuyor. Peki dizi tam olarak hangi saatte erişime açılacak?
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher dizisi hangi saatte yayınlanacak?
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    Yılın belki de en merakla beklenen dizisi olan The Witcher'ın yayınlanmasına artık çok kısa bir süre kaldı. 20 Aralık'ta seyircilerle buluşacak olan dizinin yayın saati de belli olmuş durumda. Netflix, Türkiye saatiyle 11.00'da The Witcher'ı resmen yayınlayacak.

    Netflix, The Witcher dizisini orijinal içerik anlamında son yıllardaki en büyük kozu olarak görüyor. Daha fazla seyirciye ulaşabilmek için dizinin yayın tarihi de Noel tatil dönemine ayarlanmış. The Witcher için şu anda tüm dünyada heyecanlı bir bekleyiş var, yani Netflix'in dizinin tanıtımını iyi bir şekilde yaptığı söylenebilir. Bakalım dizi beklentileri karşılayabilecek mi.

    Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.

    The Witcher'ın ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor. Başrollerde Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) yer alıyor.



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    DokuzKuyrukluTilki 16 dk.
    Yennefer ve Ciri'den dolayı Witcher dizisi değil de benzer dönemde geçen bir farklı dizi gibi izlemek daha iyi olur.
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    Virinom 28 dk.
    O kadar çok gördüm ki sağda solda diziye başlamadan soğudum resmen. Aynı durum GoT'ta da olmuştu. Ne var ya alt tarafı bir dizi işte çok önemli bir şey sanki.
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    overvolted 1 sa.
    00.00’da salsalar ne olurdu
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    al-ozaria 1 sa.
    Ne PR yaptılar be. İrite ettiler milleti, dizi çıkmadan soğudum.
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    kraix 1 sa.
    Hey maşallah. Diriliş Geralt
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