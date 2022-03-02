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    Qualcomm kablosuz kulaklıklara CD kalitesini getiriyor

    Qualcomm S5 Sound Platform (QCC517x) ve Qualcomm S3 Sound Platform (QCC307x) ses yongaları kablosuz kulaklıklarda CD kalitesinde kayıpsız ses aktarımını amaçlıyor. 
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    Qualcomm S5
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    Bugün kablosuz kulaklık sektörü hiç olmadığı kadar kalabalık ve her segmente uygun sayısız firmanın kulaklık modellerini görüyoruz. Qualcomm sektörde farklılaşmak isteyenler için iki yeni ses yongası duyurdu.

    Qualcomm Sound yongaları neler sunuyor?

    Qualcomm S5 Sound Platform (QCC517x) ve Qualcomm S3 Sound Platform (QCC307x) adı verilen ses kontrolcü yongaları kablosuz olarak CD kalitesinde kayıpsız ses aktarımını hedefliyor. Tam kablosuz ve standart kablosuz kulaklıklar için kullanılabiliyor.

    Yongalar ses kalitesinden ödün vermeden 16bit/44.1Hz kayıpsız aktarım seviyesine ulaşabiliyor. Snapdragon 8 yonga setleri ile eşleştirildiğinde ise CD kalitesinde ses aktarımı yapılmasını sağlıyor. Oynatma tarafında ise 24-bit / 96Hz yüksek çözünürlük elde edilebiliyor.

    Oyuncular için 68ms gecikme modu da sunan yonga üçüncü nesil adaptif aktif gürültü engelleme teknolojisini de standart olarak getiriyor. AptX ve AAC kodekleri de destekleniyor. Qualcomm QCC517x ve QCC307x yongaları yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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