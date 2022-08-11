Lenovo yeni AMD destekli iş istasyonlarını duyurdu

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AMD Ryzen Threadripper serisi işlemcilerin özel iş ortağı konumundaki Çinli Lenovo, iş istasyonları ailesini büyütmeye devam ediyor. ThinkPad P15v ve ThinkPad P14s iş istasyonları farklı işlemci seçenekleri ile seriyi genişletiyor.

ThinkPad P15v ve ThinkPad P14s

ThinkPad P15v modeli 15.6 inçlik ekranı yanında AMD Ryzen PRO 6000 H serisi işlemciler ile performansın zirvesine çıkarken Radeon 660M ve Radeon 680M dahili grafik birimleri dikkat çekiyor. Bununla yetinmek istemeyenler için Nvidia ekran kartları da mevcut.

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ThinkPad P14s modeli ise kompakt 14 inçlik bir kasa içerisinde yer alıyor. AMD Ryzen PRO 6000 U serisi işlemciler verimlilğe odaklanırken yine tatmin edici grafik gücü de sunuyor. Yeni iş istasyonları hem Lenovo hem de AMD tarafından zengin yazılımlarla destekleniyor. Yeni üürnler kısa süre içerisinde müşterilere tedarik ediliyor olacak.

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