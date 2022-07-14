Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 sahneye çıkıyor

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2020 yılında dünyanın ilk katlanabilir dizüstü modeli sloganıyla piyasaya çıkan Lenovo ThinkPad X1 Fold yenileniyor. Firma daha performanslı ve daha yetenekli bir tasarım ortaya koymuş.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 özellikleri neler?

Lenovo tarafından yayınlanan kısa videoda ThinkPad X1 Fold Gen 2 modelinin daha ince çerçeveler ve Motorola Razr katlanabilir telefonundan miras alınmış yeni bir menteşe sistemi ile geleceği anlaşılıyor.

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Diğer taraftan Intel vPro ve Evo sertifikalarını da almış. Muhtemelen Alder Lake işlemciler ile daha iyi performans ve grafik gücü göreceğiz. Ayrıca daha verimli olacak. İlk neslin işlemcisi performans tarafında çok eleştirilmişti.

Yeni nesilde bir klavye aksesuarı da göze çarpıyor. İkonik TrackPoint barındıran aksesuar kutudan mı çıkacak yoksa opsiyonel mi satılacak şimdilik belirsiz. Henüz Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 bir satış tarihi verilmedi.

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Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 neler sunacak?