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    Thodex CEO'sundan açıklama: Siber saldırıya uğradık

    2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Thodex CEO'sundan ilk açıklama geldi. Siber saldırı olduğu ve müşterilerin mağdur olmayacağı duyuruldu.
    22 Nisan 2021, 16:35 (Güncellendi, 20 dk.)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Thodex CEO'sundan açıklama: Siber saldırıya uğradık
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    Türk kripto para borsası Thodex hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2 milyar dolar vurgun yapıldığı ve CEO’nun yurt dışına kaçıldığı iddiaları hakkında ilk açıklama geldi.

    Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer tarafından Thodex’in resmi hesaplarından yapılan açıklamada, yatırım görüşmeleri için yurt dışına gidildiği ve müşterilerin mağdur olmayacağı ifadelerine yer verildi. Geçen hafta yapılan incelemelerde siber saldırı olduğu ve 30 bin kullanıcının doğru cüzdan bilgilerine ulaşılamadığı açıklandı. Şirket daha önce 2018'de de siber saldırıya uğramıştı. Özer, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye’ye döneceğini ve kullanıcıların Thodex’e bankayla yatırdığı paraların şirket kasasında durduğunu belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Thodex'den 2 milyar dolarlık vurgun iddiası: CEO yurt dışına kaçtı"

    Thodex kullanıcıları büyük kafa karışıklığı yaşamış durumda. CEO’nun açıklamalarının doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

    Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer’in açıklamaları şöyle:

    "Thodex’in Değerli Kullanıcıları;

    Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

    Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A. Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

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    700.000’e yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00-TL. zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

    Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım.

    Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

    22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

    Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700.000’e yakın kullanıcımızın sadece 30.000’e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

    AYRICA; BİR TAKIM KİŞİLERİN KENDİLERİNİ UZMAN OLRAK TANITMAK SURETİYLE GEREK SOSYAL MEDYADA GEREKSE BASIN YAYIN ORGANLARI ARACILIĞI İLE KAMUOYUNA 2 MİLYAR USD GİBİ AKLA, MANTIĞA VE HESABA UYMAYAN BİR TUTAR İLE ALGI OLUŞTURMASI DA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR. ZİRA; BIRAKINIZ THODEX’İN İŞLEM HACMİNİ TÜM TÜRKİYE’DEKİ KRİPTO PARA PLATFORMLARININ İŞLEM HACMİ BU SEVİYEDE DEĞİLDİR. 

    Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir.

    Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira; bizim tespitlerimize göre 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

    Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak Adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

    Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim."



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    frostburn 4 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bilinenww 6 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu sitede günde 10$ para kazanabilirsiniz ve ÖDEME KANITLI SİTEDİR dolar bazında çalışan sitedir : https://aylink.co/p3n0x

    Dizinde çok beğeneceğinizi biliyorum ben buradan 100$ kazandım ve neredeyse türk lirasıyla 800 liraya geliyor. Bu zor zamanlarda en azından ekmeğinizi parasını yada öğrenci harcılığını çıkarabilirsiniz. Ben para kazanıyorum sizde kazanın. İyi ramazanlar iyi iftarlar
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    scientia 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten çarpıp kaçmışsın. Bari dolandıranları umutlandırma.
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    Romeo84 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    tosuncuk da aynısını yapmıştı. Merak etmeyin paranızı ödeyeceğim demişti.sonra karılı kızlı tekno fotolarını paylaştı. büyük ihtimalle bu arkadaşta asya sahillerinde margaritasını içerken burada olanlara bi tarafıyla gülüyordur.
    Yanıtla +1
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dövizin artmasında bir neden de kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin kaybettiği paralar. Dünyada nüfusa göre bakıldığında ilk sıradayız çalışmadan zengin olmak istiyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    C Clusive 1 dk. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Diğer ülkeler çalışanların karşılığını düzgün verdiği ve minimum ücret ile çalışan insanlara refah içerisinde bir hayat sunduğu için bizim ülkemiz hızlı para kazanma yollarını arıyor. Benim arkadaşım garson ve 17. ayında Porche Cayanne 2015 model aldı. Şu anda 3 sene olacak ve minimum ücretten 500 birim fazla alıyor işe porche ile gidip kendi ayrı evine çıktı. Amcasının yanından. Sen 3.500? maaş ile porche nin akülü arabasını alamıyorsun bu ülkede... Ne çalışmasından bahsediyorsun bilader?
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    vedkum 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aynısını tosuncuk da yapmıştı ses kaydı vs. ile. Vakit kazanma çalışmalarına benziyor.
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    & &#39;ErDj ( erdi) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kılıfına uyduran yoluna çıkıyor missss!!!!
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    WeDneS (Ercan ) 17 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu köşeden dönün başımıza büyük şeyler gelecek xD
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    V Venomm88 31 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    tamam tamam yedik hadi
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    haktan24 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çevir gazı yanmasın kesinlikle alavere dalavere var bu işte...
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?t=126&amp;v=azndqr2cq-s&amp;feature=youtu.be
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