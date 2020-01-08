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    Thunderbolt 4 geliyor

    USB Tip-C kabloları veya özel kablolar üzerinden 40Gbps seviyelerine kadar aktarım hızları sunan Thunderbolt teknolojisi dördüncü nesile terfi etmeye hazırlanıyor.
    2 hf.
    3,2b
    1
    14
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Thunderbolt 4 geliyor
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    Maliyetli olduğu için henüz yayın kullanıma geçemeyen Thunderbolt teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Bir süre önce Thunderbolt 3 teknolojisini açık kaynak hale getirerek USB 4.0 standardına temel olmasını sağlayan Intel, CES 2020 fuarında yeni nesli de doğruladı.

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    Thunderbolt 4 neler sunacak?

    Thunderbolt 4 olarak karşımıza çıkacak olan yeni teknoloji üzerinde çalışmalar devam ediyor. Intel henüz resmi bir duyuru yapmadı ancak yakın zamanda teknolojinin son halini alacağını belirtmekle yetindi.

    Ayrıca Bkz. "Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu"

    Thunderbolt 4 teknolojisi USB 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerine 4 kat daha yüksek hızlar sunuyor. USB 3.2 Gen 2 teknolojisi hali hazırda 10Gbps hızlarında olduğu için Thunderbolt 4 muhtemelen 40Gbps seviyelerinde olacak.

    Intel'in yen nesilde hızları arttırmaktan ziyade fonksiyonellik anlamında bazı gelişmeler yapacağı tahmin ediliyor. Thunderbolt 4 teknolojisi yıl sonuna doğru Tiger Lake işlemcilerinde kendisine yer bulacak.



    https://www.slashgear.com/intel-confirms-thunderbolt-4-heres-what-we-know-07606084/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fbkaya 2 hf. en beğenilen
    Thunderbolt 3 zaten 40 Gbps hız sunuyor
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    Rennes10 1 hf.
    asrock x570 anakart onaylı olmasa da çalıştırıyordu thunderbolt 3ü. linus tech tips videosunda kendi sistemini 9900den 3900'e çevirirken kullanıyordu bir videosunda. garanti yok ama çalışıyor. benim için çok gerekli diyordu
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    burakk, 1 hf.
    Özetleyelim.
    Thunderbolt geliyor.
    Hızda değişiklik yok.
    Fonksiyonel değişiklik bekleniyor.
    Tiger Lake işlemciler ile desteklenecek.

    Gerisi vada vada vudu vudu.
    Orijinal haber de böyle.
    Zaten yıllardır var elimizde 40 Gbps hızında bir Thunderbolt. Daha ne gerek var USB 3.2 Gen 2 ile falan karıştırmaya.
    Yanıtla +1
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    Wilson Fisk 1 hf.
    usb 3.1 gen2 20 Mpbs değil mi zaten ne takacaksınız bu hızda?m2 ssd alıp 20 Gbps destekli kutu alsanız anca.onun da düzgün çalışıyor diyenini görmedim.saniyede 2.5gb ile yedek almak bir harika dostum yapacaksanız bilmem de 40 Gbps dediğinizi m2 ile bile kullanamazsınız gen4 m2'ler bile 4.4 gb yazma hızı sunuyor.bu tb 4 dediğinizin hızı ne bilmiyorum ama bir kişi çıksın desin ki ben o hızla şu işi yapacam.bu arada burası ya render ya oyun oynayanların sitesi o yüzden abuk subuk şeyler söylemeyin yok applemi bağlarken şu programda video edit takla atacam diye.bu kadar şeyi niye anlattım çünkü şu resmi koyacam direkt kabak gibi koymayayım dedim.


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    2 Yanıt Yanıtla
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    Bilgisayar Bağımlısı 1 hf. Wilson Fisk
    Bu teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması oldukça önemli. Keşke gelişse, ucuzlasa ve yayılsa. Laptop alırken unutup dikkate almadığım bir özellik oldu. Küçücük bir pci express portu bir çok amaç için kullanılabilir. Harici ekran kartı vb. yüksek arabirim gerektiren bir çok bağlantı dahil.
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    k2fg9 1 hf. Wilson Fisk
    Thunderbolt'a bağlı dock kullanarak hdmi, ses, klavye-mouse ve usb çıkışları tek kablo üzerinden uzak mesafelere taşıyabiliyoruz.

    Kilere koyduğun kasayı yatak odasında kullanabiliyorsun mesela Fan, pompa, coil-whine sesi duymuyorsun.

    Ya da tek kasa, farklı yerlerde 4-5 client. Hepsi çok düşük input lag ile oyun oynayabiliyor.
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    NamelessEngineer 2 hf.
    AMD işlemcilere thunderbolt desteği gelir mi?
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    fbkaya 2 hf. en beğenilen
    Thunderbolt 3 zaten 40 Gbps hız sunuyor
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Kuantum34 2 hf. fbkaya
    Klasik Ekrem71 haberi
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    Virinom 2 hf.
    Intel'in Thunderbolt'un patentini açması ile USB Type C portu üzerinden çalışabiliyor olması çok büyük bir gelişme. Yakın gelecekte Thunderbolt artık herkesin kullandığı bir teknoloji olacak.
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