Thunderbolt 4 geliyor

Maliyetli olduğu için henüz yayın kullanıma geçemeyen Thunderbolt teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Bir süre önce Thunderbolt 3 teknolojisini açık kaynak hale getirerek USB 4.0 standardına temel olmasını sağlayan Intel, CES 2020 fuarında yeni nesli de doğruladı.İlginizi Çekebilir 22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor
Thunderbolt 4 neler sunacak?
Thunderbolt 4 olarak karşımıza çıkacak olan yeni teknoloji üzerinde çalışmalar devam ediyor. Intel henüz resmi bir duyuru yapmadı ancak yakın zamanda teknolojinin son halini alacağını belirtmekle yetindi.
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Thunderbolt 4 teknolojisi USB 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerine 4 kat daha yüksek hızlar sunuyor. USB 3.2 Gen 2 teknolojisi hali hazırda 10Gbps hızlarında olduğu için Thunderbolt 4 muhtemelen 40Gbps seviyelerinde olacak.
Intel'in yen nesilde hızları arttırmaktan ziyade fonksiyonellik anlamında bazı gelişmeler yapacağı tahmin ediliyor. Thunderbolt 4 teknolojisi yıl sonuna doğru Tiger Lake işlemcilerinde kendisine yer bulacak.
https://www.slashgear.com/intel-confirms-thunderbolt-4-heres-what-we-know-07606084/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Thunderbolt geliyor.
Hızda değişiklik yok.
Fonksiyonel değişiklik bekleniyor.
Tiger Lake işlemciler ile desteklenecek.
Gerisi vada vada vudu vudu.
Orijinal haber de böyle.
Zaten yıllardır var elimizde 40 Gbps hızında bir Thunderbolt. Daha ne gerek var USB 3.2 Gen 2 ile falan karıştırmaya.
Kilere koyduğun kasayı yatak odasında kullanabiliyorsun mesela Fan, pompa, coil-whine sesi duymuyorsun.
Ya da tek kasa, farklı yerlerde 4-5 client. Hepsi çok düşük input lag ile oyun oynayabiliyor.
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