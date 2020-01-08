Thunderbolt 4 geliyor

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Maliyetli olduğu için henüz yayın kullanıma geçemeyen Thunderbolt teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Bir süre önce Thunderbolt 3 teknolojisini açık kaynak hale getirerek USB 4.0 standardına temel olmasını sağlayan Intel, CES 2020 fuarında yeni nesli de doğruladı.

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Thunderbolt 4 neler sunacak?

Thunderbolt 4 olarak karşımıza çıkacak olan yeni teknoloji üzerinde çalışmalar devam ediyor. Intel henüz resmi bir duyuru yapmadı ancak yakın zamanda teknolojinin son halini alacağını belirtmekle yetindi.

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Thunderbolt 4 teknolojisi USB 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerine 4 kat daha yüksek hızlar sunuyor. USB 3.2 Gen 2 teknolojisi hali hazırda 10Gbps hızlarında olduğu için Thunderbolt 4 muhtemelen 40Gbps seviyelerinde olacak.

Intel'in yen nesilde hızları arttırmaktan ziyade fonksiyonellik anlamında bazı gelişmeler yapacağı tahmin ediliyor. Thunderbolt 4 teknolojisi yıl sonuna doğru Tiger Lake işlemcilerinde kendisine yer bulacak.

https://www.slashgear.com/intel-confirms-thunderbolt-4-heres-what-we-know-07606084/

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