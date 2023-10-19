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    Apple’ın 6.000 TL’lik kablosuna X-Ray ile bakıldı: Bir sanat eseri

    Apple’un Türkiye’de neredeyse 6.000 TL’ye sattığı Thunderbolt 4 Pro kablosunun en ince detaylarına X-Ray ile bakıldı. Görüntüler, Apple’ın hassas mühendisliğini gözleri önüne seriyor.
    Apple’ın 6.000 TL’lik kablosuna X-Ray ile bakıldı: Sanat eseri Tam Boyutta Gör
    Apple'ın "Thunderbolt 4 Pro" kablosu yurt dışında 129 dolara, Türkiye’de ise 5.897 TL’ye satılıyor. Haliyle bu kablo fiyatı nedeniyle hem ülkemizde hem de yurt dışında tatlı-sert eleştirilerin sık sık konusu oluyor. Ancak Lumafield tarafından yapılan bir X-Ray taraması kablo hakkında daha önce hiç görülmemiş detayları sergiliyor. Ekip, diğer kabloların da X-Ray görüntüsünü kaydetmiş olsa da Apple’ın hassas mühendisliğini gözleri önüne seriliyor.

    Apple'ın pahalı kablosu bir mühendislik başarısı

    Apple’ın Thunderbolt 4 kablosu, bağlı olduğu cihaza 100W gibi bir güç aktarımı sağlayabiliyor. Kablonun elektronik devresinin son derece düzenli olması bir yana Apple, baştan sona paslanmaz çelik kullanmaya bile özen göstermiş. Güzellik, her zaman detaylarda gizlenmiş bir sanattır. Apple’ın kablosu da bu sanata son derece yakın. 10 tanesi eş eksenli olarak ekranlanmış 20 ayrı telin göründüğü görsellerde kablolar ve korumaları PCBA'ya ayrı ayrı lehimlenmiş durumda. Kablonun konektörden ayrıldığı yerde, sekiz farklı yönden kıvrılmış tek parçalı bir gerilim azaltıcı bulunuyor ve bu da tertibatın alt kısmının tamamını koruyor.

    Apple’ın 6.000 TL’lik kablosuna X-Ray ile bakıldı: Sanat eseri Tam Boyutta Gör
    Thunderbolt kablosu, ayrı şarj ve veri aktarım özelliklerine karşılık gelen üç farklı kablo türü içeriyor. Kablodaki eş eksenli blendajlı iletkenler yüksek hızlı veri hatlarını oluşturuyor. Blendajsız kabloların çoğu güç iletimi yapıyor, ancak bunlardan ikisi eski USB 2.0 işlevini destekleyen veri kablolarından oluşuyor. Bu arada kablolar ve blendajları PCBA üzerinde ayrı ayrı konumlandırılmış durumda.

    Apple'ın Thunderbolt 4 Pro kablosu 40 Gb/sn'ye kadar veri hızları, 100 W güç iletimi, DisplayPort üzerinden video çıkışı (HBR3) gibi amaçlar için kullanılıyor. Elbette tüm bunların yaklaşık olarak 6.000 TL yapıp yapmayağına karar verecek olanlar sizlersiniz. Öte yandan muhtemelen çoğu kullanıcı bu kablonun sağladığı tüm olanaklara ihtiyaç bile duymayacak. Yine de piyasada bulunması gereken iyi tasarlanmış ve güçlü bir seçenek olduğu açık.

    Diğer kablolarda durum ne?

    Lumafield ayrıca Amazon Basic imzalı bir USB-C konektörünün iç tasarımını da paylaşıyor. Thunderbolt konnektöründe gördüğümüz karmaşıklığın hiçbiri olmasa da bu kablolar da özenle hazırlanmış. Bu arada elbette Thunderbolt özellikli bir kablo ile standart USB-C konektörünü kıyaslamamak gerekiyor. Temel teknoloji farklılığının yanında ciddi bir fiyat farkının olduğu, USB-C’nin kendi içerisinde çok farklı kategoriye ayrıldığını ve bunların doğal olarak farklı kalitelere sahip onlarca çeşidi olduğunu akılda tutmak gerek.

    Apple’ın 6.000 TL’lik kablosuna X-Ray ile bakıldı: Sanat eseri Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Lumafield’ın X-Ray taramaları “ucuz etin yahnisi yavan olur” deyiminin somut bir şekilde kanıtlıyor diyebiliriz. Mesela aşağıda, NiceTQ tarafından sunulan 5,59 dolarlık bir USB-C kablosuna bir bakalım. Buradaki hiçbir şey korumalı değil; pinler ve konnektör kabuğunun tamamı aşırı kalıplanmış plastik içinde bağımsız olarak duruyor (lehimleme işleminden arta kalan metal kalıntıları ile birlikte). Bu konnektörde 8 pin var, ancak sadece 4'ü herhangi bir şeye bağlı ve doğrudan kablonun tellerine lehimlenmiş.

    İlginç bir şekilde bu kablo, 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) hızında veri aktarımı yaptığı iddia ediliyor. Ancak bariz bir şekilde kablonun pinleri ve kabloları yalnızca 480 Mbps'ye kadar çıkabilen USB 2.0 için yapılandırılmış.

    Aslında bazı ilginç detaylar da var. Mesela NiceTQ’in kablosundan daha da ucuz olan (3,89 dolar) ATYFUER USB-C kablosuna bir bakalım. Bu kablo doğrudan şarj kablosu olarak listeleniyor, yani bir dara kablosu değil. Ancak ilginç bir şekilde yapısı çok daha sofistike.

    Bu konnektör, PCB üzerinde ayrı ayrı bulunan 24 pinden oluşan tam bir sete sahip ama bunların sadece yarısında bağlantı var. Bu arada kablo, bir şarj kablosu olarak tanıtılmasına rağmen, pinleri ve telleri USB 2.0 veri aktarımı için yapılandırılmış gibi görünüyor. Ama akıllarda tek bir soru var; Bu kablonun sadece yarısı bağlıyken neden 24 pinin tamamı var? Örneğin yukarıdaki Amazon’un kablosunda daha az pin ve tam bir bağlantı var. Haliyle bu maliyet tasarrufu anlamına geliyor.

    Apple’ın 6.000 TL’lik kablosuna X-Ray ile bakıldı: Sanat eseri Tam Boyutta Gör
    Fazla pinlerin nedeni tam olarak belli değil ancak birkaç olasılık var. Fazladan pinler kablonun yuvasına daha sağlam oturmasına yardımcı olabilir. Bir başka tahmin: Thunderbolt kablolarını da aynı fabrika üretiyor olabilir. Dolayısıyla malzeme ve emek israfı anlamına gelse de tek bir tasarımı kullanmak daha ucuza geliyor olabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Apple, thunderbolt 4 ve
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