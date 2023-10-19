Apple’ın 6.000 TL’lik kablosuna X-Ray ile bakıldı: Bir sanat eseri

Apple'ın pahalı kablosu bir mühendislik başarısı
Apple’ın Thunderbolt 4 kablosu, bağlı olduğu cihaza 100W gibi bir güç aktarımı sağlayabiliyor. Kablonun elektronik devresinin son derece düzenli olması bir yana Apple, baştan sona paslanmaz çelik kullanmaya bile özen göstermiş. Güzellik, her zaman detaylarda gizlenmiş bir sanattır. Apple’ın kablosu da bu sanata son derece yakın. 10 tanesi eş eksenli olarak ekranlanmış 20 ayrı telin göründüğü görsellerde kablolar ve korumaları PCBA'ya ayrı ayrı lehimlenmiş durumda. Kablonun konektörden ayrıldığı yerde, sekiz farklı yönden kıvrılmış tek parçalı bir gerilim azaltıcı bulunuyor ve bu da tertibatın alt kısmının tamamını koruyor.
Apple'ın Thunderbolt 4 Pro kablosu 40 Gb/sn'ye kadar veri hızları, 100 W güç iletimi, DisplayPort üzerinden video çıkışı (HBR3) gibi amaçlar için kullanılıyor. Elbette tüm bunların yaklaşık olarak 6.000 TL yapıp yapmayağına karar verecek olanlar sizlersiniz. Öte yandan muhtemelen çoğu kullanıcı bu kablonun sağladığı tüm olanaklara ihtiyaç bile duymayacak. Yine de piyasada bulunması gereken iyi tasarlanmış ve güçlü bir seçenek olduğu açık.
Diğer kablolarda durum ne?
Lumafield ayrıca Amazon Basic imzalı bir USB-C konektörünün iç tasarımını da paylaşıyor. Thunderbolt konnektöründe gördüğümüz karmaşıklığın hiçbiri olmasa da bu kablolar da özenle hazırlanmış. Bu arada elbette Thunderbolt özellikli bir kablo ile standart USB-C konektörünü kıyaslamamak gerekiyor. Temel teknoloji farklılığının yanında ciddi bir fiyat farkının olduğu, USB-C’nin kendi içerisinde çok farklı kategoriye ayrıldığını ve bunların doğal olarak farklı kalitelere sahip onlarca çeşidi olduğunu akılda tutmak gerek.
İlginç bir şekilde bu kablo, 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) hızında veri aktarımı yaptığı iddia ediliyor. Ancak bariz bir şekilde kablonun pinleri ve kabloları yalnızca 480 Mbps'ye kadar çıkabilen USB 2.0 için yapılandırılmış.
Aslında bazı ilginç detaylar da var. Mesela NiceTQ’in kablosundan daha da ucuz olan (3,89 dolar) ATYFUER USB-C kablosuna bir bakalım. Bu kablo doğrudan şarj kablosu olarak listeleniyor, yani bir dara kablosu değil. Ancak ilginç bir şekilde yapısı çok daha sofistike.
Bu konnektör, PCB üzerinde ayrı ayrı bulunan 24 pinden oluşan tam bir sete sahip ama bunların sadece yarısında bağlantı var. Bu arada kablo, bir şarj kablosu olarak tanıtılmasına rağmen, pinleri ve telleri USB 2.0 veri aktarımı için yapılandırılmış gibi görünüyor. Ama akıllarda tek bir soru var; Bu kablonun sadece yarısı bağlıyken neden 24 pinin tamamı var? Örneğin yukarıdaki Amazon’un kablosunda daha az pin ve tam bir bağlantı var. Haliyle bu maliyet tasarrufu anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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