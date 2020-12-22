THY, Türkiye'nin ilk yerli wireless IFE sunucu ve modemini üretti

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Türk Hava Yolları’nın alt markası Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. (Turkish Tecnic) önemli bir başarıya imza attı. Havacılıkta yerlileşme çalışmaları kapsamında Türkiye’nin havacılık sektöründeki ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti. Wireless IFE amacıyla üretilen server ve access point cihazları, havayolu sektörüne yönelik özel fonksiyonlara sahip.

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Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından yapılan IFE server ve access point cihazları uçak içi eğlence sistemi için kullanılacak. Bu sunucular uçaklardaki medya içeriklerinin depolanması, anlık internet erişimi ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunuyor. Medya ve internet kaynağı olarak özetleyebiliriz. Yerli modem ise; sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

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THY Teknik’in ürettiği sunucu 6 TB dahili depolama alanına sahip. Muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük veri depolama kapasitesine sahip. Rakiplerine göre daha hızlı ve daha güvenli olduğu ifade ediliyor.

EASA’dan onay aldı

Geliştirilen sunucu ve modemler Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından test edildi. Zorlu hava aracı ve çevre koşul testlerinden geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtlayıp EASA tarafından onay aldı.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., daha önceki çalışmalar sonucunda ilk yerli uçak koltuğu ve uçak galley’i üretmeyi başarmıştı. Havacılık sektöründe kullanılan ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

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