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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, Türkiye'nin ilk yerli wireless IFE sunucu ve modemini üretti

    THY'nin alt markası Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucusunu ve modemini üretti. EASA, bu iki ürüne onay verdi.
    19 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
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    Ağ Ürünleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    THY, Türkiye'nin ilk yerli wireless IFE sunucu ve modemini üretti
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    Türk Hava Yolları’nın alt markası Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. (Turkish Tecnic) önemli bir başarıya imza attı. Havacılıkta yerlileşme çalışmaları kapsamında Türkiye’nin havacılık sektöründeki ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti. Wireless IFE amacıyla üretilen server ve access point cihazları, havayolu sektörüne yönelik özel fonksiyonlara sahip.

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    Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından yapılan IFE server ve access point cihazları uçak içi eğlence sistemi için kullanılacak. Bu sunucular uçaklardaki medya içeriklerinin depolanması, anlık internet erişimi ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunuyor. Medya ve internet kaynağı olarak özetleyebiliriz. Yerli modem ise; sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

    THY, Türkiye'nin ilk yerli wireless IFE sunucu ve modemini üretti
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    THY Teknik’in ürettiği sunucu 6 TB dahili depolama alanına sahip. Muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük veri depolama kapasitesine sahip. Rakiplerine göre daha hızlı ve daha güvenli olduğu ifade ediliyor.

    EASA’dan onay aldı

    Geliştirilen sunucu ve modemler Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından test edildi. Zorlu hava aracı ve çevre koşul testlerinden geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtlayıp EASA tarafından onay aldı.

    Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., daha önceki çalışmalar sonucunda ilk yerli uçak koltuğu ve uçak galley’i üretmeyi başarmıştı. Havacılık sektöründe kullanılan ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.



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    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
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    Normandia_06 (Yalçın ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Toplama yahuu iç bileşenlerinin tümü vidasına kadar tamamen made in Taiwan :)))
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    khytr89 (Hakan ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Üretti değil de montajladı desek sanki daha doğru olur
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cpu board EKF firmasının i7 veya xeon lu modeli. Access point ise motorolanın housing i değişmiş hali. Yerli üretilen tekşey ise cable harness ve bir iki pasif elemanlı PCB
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    DH Misafiri 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yazılım yerli tasarım yerli. O Zaman istediğin fabrikaya istediğin şekilde talimat verirsin oda size meta karşılığında yapar. Önemli olan hakim olma fikri. Akıl. Organizasyon yazılım. Bundan daha yerli ne olabilir. Kutluyorum. İşiniz gücünüz rastgele. Hayırlı olsun.selam ve dua ile.
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    khytr89 (Hakan ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Üretti değil de montajladı desek sanki daha doğru olur
    Yanıtla +5
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    Normandia_06 (Yalçın ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Toplama yahuu iç bileşenlerinin tümü vidasına kadar tamamen made in Taiwan :)))
    Yanıtla +5
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Guzel gelisme, basarilarin devamini dilerim. 👏
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    maximus8282 (maximus ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Toplama PC gibi bir şey mi yoksa işlemci falan mı üretmişler.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    raxetul (Emrah Urhan) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Toplama PC'nin endüstriyel versiyonu ama, + yazılım + bizim evlerimizdeki konforda çalışan değil, uçağın şasisine bağlandığı için elektronik darbelere dayanıklı bir anakart tasarımı ile...
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